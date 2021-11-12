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Mağusa Türk Genel İş Sendikası Gazimağusa Belediyesi’nde grev başlattı

Maaş ve mesailer ödenene kadar her gün 2 birim 4 saat grev yapıyor

12 Kasım 2021 Cuma 11:30
Mağusa Türk Genel İş Sendikası Gazimağusa Belediyesi’nde grev başlattı

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, örgütlü olduğu Gazimağusa Belediyesi’nde maaş ve ek mesailerin ödenmemesi gerekçesiyle grev başlattı.

Belediyenin hizmetlerinin ve gelirlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için genel grev yerine her gün belediyenin 2 biriminde 08.00-12.00 saatleri arasında 4 saat grev yapılıyor.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, bu sabah Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüşmesinin ardından dün başlayan grevle ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

Özüşen, maaş ödemeleri ve ek mesailerle ilgili taahhütname olmasına rağmen 5 aylık ek mesailerinin ödenmediğini kaydetti.

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Özüşen, ay başında 200 kişinin maaşının ödenmediğini, 15’te bir ödeme alan işçilerin de bugün ödenmediğini, belediyenin şirketinde çalışan ve ayın 28’inde ödenmesi gereken 100 kişinin de maaşlarını alamadığını, gündelikçi çalışan 50 kişinin 2 aydır ödenmediğini ifade etti.

Mağusa Türk Genel İş Başkanı Özüşen, dün başlattıkları eylem çerçevesinde her gün 1-2 birimle grev yaptıklarını, en son personelin alacakları ödeninceye kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Bugünkü görüşme ile ilgili de bilgi veren Özüşen, Belediye Başkanı İsmail Arter ile durum değerlendirmesi yaptıklarını ifade etti.

Özüşen, belediyenin şu anda çalışanların maaş ve ücretlerini ödeyecek pozisyonda olmadığını, devlet katkısı beklendiğini ancak bunun kesin olmadığını, bu katkı sağlansa bile yetmeyeceğini belirtti.

Hem belediyeyi, hem vatandaşı mağdur etmemek için grevi iki birim ve 4 saatle sınırlı tuttuklarını söyleyen Özüşen, süreci iyi niyetle götürmek istediklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 12.11.2021 13:52
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