Mağusa Ticaret Lisesi’nden Arter’e ziyaret

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı İsmail Arter kabulde belediye olarak okullarla ilişkilerinin devam ettiğini, pandeminin hafiflemesiyle iş yapmalarının önündeki engelin de kalktığını ifade etti.

Ziyaret için okul yönetimine teşekkür eden Arter, okul yönetimiyle istişare ederek okulun ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Başkan Arter, belediyenin okullara yaptığı katkının emlak vergilerinin yüzde 15’lik kısmıyla sınırlı kalmadığını, fiziki altyapının yanında eğitim konusunda da her türlü katkıyı yapacaklarını ifade etti.

Mağusa Ticaret Lisesi Müdürü Mehmet Erim ise, güzide bir okul olan Mağusa Ticaret Lisesi’nin 155 öğrenci, 29 öğretmen ve idari personel sayısına sahip olduğunu, okul aile birliği ile koordinasyon halinde okul için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Erim, eksikliklerin olduğu okula belediyenin yapacağı katkı için ziyarette bulundukları Başkan İsmail Arter’in yapıcı kişiliğiyle okullarına gereken katkıyı yapacağına emin olduklarını kaydetti.