Mağusa Suriçi Derneği Glapsides Plajı’nın almaya hak kazandığı logoyu Başkan İsmail Arter’e takdim etti

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER)’nin Başkan Yardımcısı Serdar Atai ve proje teknik koordinatörü Cemile Kocareis , Deniz Atıkları Projesi’yle ilgili Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti. Serdar Atai, Gazimağusa Belediyesine ait Glapsides Plajı’nın gerekli kriterlere sahip olduğu için projenin “sorumlu sahil işletmeleri logosunu” Başkan İsmail Arter’e takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, turizm ülkesi olarak katı atıkların turizme zarar verdiğini, ülkeye gelen turist kafilelerinin ilk izleniminin önemli olduğunu, ülkenin doğal zenginliği olan plajların artı bir değer olduğunu, bu alanların kirlenmemesi gerektiğini belirtti. MASDER’in 2 toplumlu olarak üzerinde çalıştığı Ab finansmanlı projede maliyetlerin de önemli olduğunu, sahillerin ve denizlerin kirliliğinin önlenmesi ve kirliliğin bertaraf edilmesinin amaçlandığını ancak esas amacın kirliliğin ortaya çıkmasına sebep olan unsurların ortadan kaldırılması ve insanlarımızın hassasiyetinin geliştirilmesi olduğunu belirtti. Bu yolun uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu, zaman zaman çocuklarla da temas etiklerini, hassas ve çevreci bir neslin gelmekte olduğunu ifade eden Başkan Arter, tüm belediyelerin bu projeye katkı koyması gerektiğini, detayları konuşma fırsatı bulduklarını, temiz ve atıklardan arınmış ve mavi bayraklı plajların olmasının önemine dikkat çekti. Başkan Arter, ayrıca deniz suyunun temiz olmasının da önemli bir konu olduğunu, kimyasal analizlerin yapılması gerektiğini, geçmiş yıllarda tahlillerin periyodik olarak yapıldığını ancak yakın zamanda belediyeye sonuç gelmediği ifade etti. Belediye olarak bu projede olacaklarını ve gereken katkıyı yapacaklarını söyleyen Başkan Arter, bu değerlerin elden gitmesi halinde eski haline gelmesinin maliyetli olacağını ifade etti ve derneği yaptığı projeden dolayı tebrik etti.

MASDER Başkan Yardımcısı Serdar Atai, bölgede yürüttükleri pek çok proje olduğunu, Belediye ile sürekli dirsek temasında olduklarını ifade ederek, Başkan İsmail Arter’in her zaman kendilerine zaman ayırdığı ve söylediklerine değer verdiği için teşekkür etti. Atai, 38 aydır yürüttükleri projenin sonuna geldiklerini, AB projesi kapsamında 4 ortak olarak çalıştıklarını ve ilkokul, ortaokul ve lisede aktiviteler, sunumlar, sahil temizlik çalışılmaları yaptıklarını, katı atık konusunda politika çalıştayı düzenleyip izleyecekleri yol haritasını paylaştıklarını aktardı. Sahil işletmelerine mavi bayrak kriterlerine benzeyen kriterler taşıyan sorumlu işletmeler kriterlerini tanıttıklarını, 3 yıl sonunda kriterleri büyük ölçüde yerine getiren işletmeleri logolarıyla onurlandırdıklarını, eksik olan unsurların da tamamlanacağını söyledi. Güneyde belediyelerin çalıştırdığı sahil işletmelerinin olmadığını, kuzeyde bunun olmasının övünülmesi gereken bir konu olduğunu, Belediyelerin neredeyse tamamının bu ödülü almaya hak kazandığını söyledi. Atai, Larnaka, Ayia Nappa, Mağusa Laguna, Mağusa ve İskele Balıkçı barınaklarında balıkçılarla çöp avcılığı inisiyatifi yürüttüklerini, atıklardan sanat eseri yarışması, yaratıcı yazı yarışması ve fotoğraf yarışması düzenlediklerini söyledi. Atai, çok verimli bir proje dönemi geçirdiklerini, yerel yönetimler ana paydaşları olduğunu, merkezi otoritenin belediyelere daha çok yetki vermesi, cezaların güncellenmesi, çevre koruculuğu biriminin oluşturulması, elektronik aygıtlarla donatılması, aktif inceleme ve cezalarla çevreyi kirletenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Atai, temizlemenin sonunun olmadığını, ancak kirletmenin sonunun getirilmesi gerektiğini belirtti.