Mağusa Sanat Tiyatrosu Çocuk Bölümü 7 Mart'ta sezonu açıyor

İlke Susuzlu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, oyun 7 Mart Cumartesi saat 15:30 ve 20:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda prömiyerini gerçekleştireceği kaydedildi.
Büyüklere masallar küçüklere öğütler şeklinde özetlenen “Büyük Küçükler” oyununda, aile ilişkileri, arkadaş paylaşımları, öğrenci öğretmen yaşantısı anlatılıyor.
Mağusa Sanat Tiyatrosu’nun çocuk oyunu daha sonra Gazimağusa'daki kreş, anaokul ve ilkokul öğrencileri için Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.
Bilet ve bilgi 0533 823 0310 numaralı telefondan temin edilebilecek.