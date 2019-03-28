Mağusa-Lefkoşa anayolundaki kaza ile ilgili polis açıklaması

28.03.2019 tarihinde, saat raddelerinde 23.55 raddelerinde Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde 18-20 km'leri arasında Lefkoşa istikametine doğru seyreden İskele’de sakin Coşkun ÖZKIYIKCI (E-42) yönetimindeki MM 997 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun sağından orta refüjden yoldan çıkıp karşı şeride girmesi sonucu o esnada Lefkoşa istikametinden Magosa istikametine doğru seyreden Yeniboğaziçi’nde sakin Mehmet YABA (E-33) yönetimindeki KS 576 plakalı Jeep aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu MM 997 plakalı araç sürücüsü Coşkun ÖZKIYIKCI ve araçta yolcu olarak bulunan Tuba KILIÇ (K-34) kaza mahallinde yaşamlarını yitirmişlerdir. MM 997 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İpek ÖZYAŞAMIŞ(K-32) ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırak yoğun bakım servisinde müşahade altına alınmıştır. KS 576 plakalı araç sürücüsü Mehmet YABA ambulans ileGazimagosa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesine sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.