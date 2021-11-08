Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu: “Şömineli Ev’in restoran/kafe olarak kiralanması kabul edilebilir değil”

Gazimağusa’ya bir kent müzesi kazandırmak amacıyla çalışmalar yapan “Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu” tarafından yapılan açıklamada, kamusal binaların yeniden canlandırılması konusundaki ana amacın, kamu yararını ön planda tutmak olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

“Dolayısıyla, binaların yeniden kullanımı gündeme geldiğinde her adımda bu husus düşünülmelidir. Bu bakımdan, Mağusa'ya ait önemli bir kamusal bina olan Tarihi Şömineli Evin bahçe ve odalarının tümünün, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından restoran / kafe olarak kullanılması için ihaleye çıkılması, kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Binanın ana işlevi restoran/kafe olduğu zaman; binanın kamusal kullanımı işletmecinin insafına, insiyatifine kalmakta ve mekan gerçek anlamda bir kamusal yapı olmaktan çıkmaktadır. Bu ve benzeri yapıların halka ait ve ortak kullanıma açık olması, eğer içerisinde bir işletme olacaksa bunun denetlenebilir/hesap verebilir olması çok önemlidir.

Ayrıca halka/derneklere vb. hizmet verecek ortak çalışma alanları olan sergi salonları, atölye, toplanma alanları gibi çok yönlü mekanlar sahip ve bunun yanında kafe gibi hizmetleri de olan müzeye dönüşmesi binanın değerini artıracağı gibi Mağusa’da böyle bir mekana da ne kadar ihtiyaç olduğunu tekrarlamak gerekmez sanıyoruz.”

Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu açıklamasında, mimari değere sahip bir eski eser olan ve müze potansiyeli bulunan Şömineli Ev’in restoran/kafe olarak çalıştırılmak üzere ihaleye çıkılmasının ciddi bir ikilem yarattığı kaydedildi.

Kararın yanlış olduğu görüşü belirten grup, bu binanın özellikle bir işletmeye veya iş insanına verilmesinin mi gündemde olduğunu sordu ve açıklama istedi.

Açıklamada, yetkililere duyarlılık çağrısı yapıldı ve bir an önce kamu yararını göz önünde bulundurularak bu girişimden geri adım atılması talep edildi; aksi halde yasal yollara başvurulacağı belirtildi.