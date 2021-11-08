banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim 23 Ocak'ta yapılacak!
İşte seçim tarihi!
Sağlık Bakanlığı'nda görev devir teslimi yapıldı
Pilli yeniden Bakan koltuğunda
Hükümet programı okundu
Hükümet programı okundu
Sucuoğlu nerede hata yaptı?
Sucuoğlu nerede hata yaptı?
banner376
Flaş Haber
Seçim 23 Ocak'ta yapılacak!
Kapat

Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu: “Şömineli Ev’in restoran/kafe olarak kiralanması kabul edilebilir değil”

Gazimağusa’ya bir kent müzesi kazandırmak amacıyla çalışmalar yapan “Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu”, Suriçi’nin en önemli binalarından Şömineli Ev’in restoran/kafe olarak kiralanması için ihaleye çıkılmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti.

08 Kasım 2021 Pazartesi 14:00
Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu: “Şömineli Ev’in restoran/kafe olarak kiralanması kabul edilebilir değil”

Gazimağusa’ya bir kent müzesi kazandırmak amacıyla çalışmalar yapan “Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu” tarafından yapılan açıklamada, kamusal binaların yeniden canlandırılması konusundaki ana amacın, kamu yararını ön planda tutmak olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

“Dolayısıyla, binaların yeniden kullanımı gündeme geldiğinde her adımda bu husus düşünülmelidir. Bu bakımdan, Mağusa'ya ait önemli bir kamusal bina olan Tarihi Şömineli Evin bahçe ve odalarının tümünün, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından restoran / kafe olarak kullanılması için ihaleye çıkılması, kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Binanın ana işlevi restoran/kafe olduğu zaman; binanın kamusal kullanımı işletmecinin insafına, insiyatifine kalmakta ve mekan gerçek anlamda bir kamusal yapı olmaktan çıkmaktadır. Bu ve benzeri yapıların halka ait ve ortak kullanıma açık olması, eğer içerisinde bir işletme olacaksa bunun denetlenebilir/hesap verebilir olması çok önemlidir.

Ayrıca halka/derneklere vb. hizmet verecek ortak çalışma alanları olan sergi salonları, atölye, toplanma alanları gibi çok yönlü mekanlar sahip ve bunun yanında kafe gibi hizmetleri de olan müzeye dönüşmesi binanın değerini artıracağı gibi Mağusa’da böyle bir mekana da ne kadar ihtiyaç olduğunu tekrarlamak gerekmez sanıyoruz.”

banner341
Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu açıklamasında, mimari değere sahip bir eski eser olan ve müze potansiyeli bulunan Şömineli Ev’in restoran/kafe olarak çalıştırılmak üzere ihaleye çıkılmasının ciddi bir ikilem yarattığı kaydedildi.

Kararın yanlış olduğu görüşü belirten grup, bu binanın özellikle bir işletmeye veya iş insanına verilmesinin mi gündemde olduğunu sordu ve açıklama istedi.

Açıklamada, yetkililere duyarlılık çağrısı yapıldı ve bir an önce kamu yararını göz önünde bulundurularak bu girişimden geri adım atılması talep edildi; aksi halde yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 08.11.2021 16:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de Sivil Savunma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi
Girne’de Sivil Savunma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Ozanköy şehitleri anılacak
Ozanköy şehitleri anılacak
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı personeli donör bağış kampanyasına destek oldu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı personeli donör bağış kampanyasına destek oldu
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
90 iş yeri denetlendi
90 iş yeri denetlendi
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
KITOB Olağan Genel Kurulu 11 Kasım’da…
KITOB Olağan Genel Kurulu 11 Kasım’da…
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Meclis Danışma Kurulu toplandı
Meclis Danışma Kurulu toplandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim