Mağusa kanalizasyon şebekesi iyileştiriliyor

İyileştirme çalışmaları çerçevesinde, mevcut kanalizasyon şebekesindeki boruların yaklaşık yüzde 70’inin sökülerek yerlerine yenilerinin döşeneceği, kalan yüzde 30'un ise tamir edileceği; evlere giden hat bağlantıları yenilenecek, pompa istasyonları iyileştirilecek.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Mağusa Kanalizasyon Sistemi’nin AB finansmanıyla 2009 yılında inşa edilmeye başladığını ancak, ardından yaşanan çeşitli sıkıntılardan dolayı tamamlanamadığını belirtti. Arter, “2013 yılında inşaat işlerinin durmasıyla Belediyemiz tarafından mecburen devralınan kanalizasyon sisteminde, bugüne kadar büyük sıkıntılar, koku problemi, tıkanıklıklar ve taşmalar yaşanmıştır, sistem bu sıkıntılarla işletilmiş ve idame ettirilmiştir” dedi.

“AB’nin Mağusa halkına verdiği söz Mağusa’nın çağdaş ve modern bir atık su toplama sistemine kavuşmasıydı” diyen Arter, bu hedefe uygun olarak, göreve geldiği günden itibaren belediye ve Avrupa Komisyonu olarak beraber çalıştıklarını ve tamirat projesiyle ilgili tüm teknik ve idari işlemleri tamamladıklarını belirtti. Arter, yüklenici firmanın yapacağı hazırlıklar neticesinde birkaç ay içerisinde tamirat işlerinin başlayacağını Gazimağusa halkına duyurmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Arter, “Umarım geçmişte yaşanan sıkıntılar bu projede tekrarlanmayacak ve tamirat projesinin sonucunda şehrimiz modern bir atık su toplama sistemine kavuşacak” ifadelerini kullandı. Belediyenin teknik ekibinin atık su arıtma sisteminin büyütülmesi ve arıtılmış suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili olarak proje çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Arter, hedeflerinin, Mağusa'daki atık su sorununu ortadan kaldırmak ve arıtılmış suların tarımda kullanılmasına imkan sağlamak olduğunu belirtti. “Umarım, Avrupa Birliği’nin desteğiyle bu hedefe ulaşacağız.” diyen Başkan İsmail Arter, Avrupa Komisyonu’na Mağusa halkına verdiği destek için teşekkür etti.

Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson ise, kanalizasyon sisteminin yapımının pek çok sorun sebebiyle sekteye uğradığını ve uzun bir süre boyunca sürüncemede kaldığını kaydetti. Björnsson, Mağusa şehrinin yıllarca bütünüyle faal durumda olan bir kanalizasyon şebekesine sahip olmamasından derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Björnsson, “Bugün neyin yanlış gittiğinin ayrıntılarına girmek ya da birilerini suçlamak arzusunda değilim. Bunun yerine, vurgulamam gereken asıl nokta, Avrupa Komisyonu'nun bütün zorluklara rağmen, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması ve Mağusa sakinlerinin modern ve faal bir kanalizasyon sistemine sahip olması konusunda kararlılığını devam ettirmiş olmasıdır” dedi.

Mevcut kanalizasyon şebekesini elden geçirecek ve şebekenin verimli çalışmasına engel olan çeşitli kusurların onarımını sağlayacak projenin başladığını kaydeden Björnsson, şebekedeki boruların yaklaşık yüzde 70'inin sökülerek yerlerine yenilerinin döşeneceğini, kalan yüzde 30'un ise tamir edileceğini belirtti. Evlere giden hat bağlantılarının yenileneceğini, pompa istasyonlarının iyileştirileceğini aktaran Björnsson, yaklaşık iki yıl sürmesi beklenen bu projenin sonunda Mağusa’nın Avrupa standartlarını bütünüyle karşılayan işlevsel bir kanalizasyon sistemine sahip olacağını söyledi.

Çeltikçioğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Direktörü Adnan Çeltikçioğlu ise, bu son derece önemli projede yüklenici olarak yer almaktan gurur duyduğunu ifade ederek, üç uluslararası inşaat şirketinden oluşan “Çeltikçioğlu, MBF ve Arıkan” ortaklığının lider şirketinin sahibi olduğunu, birçok ülkede alt yapı alanında önemli tecrübeye sahip olduklarını söyledi.