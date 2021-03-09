Mağusa-İskele yolu ışıklar tamir ediliyor

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Gazimağusa Belediyesi ve Elektrik kurumu tarafından koordineli çalışma sonucunda Salamis yolundaki yanmayan lambalar için çalışma başlatıldı. Özellikle Mağusa ve İskele anayolu üzerinde bulunan lambaların yanmadığı ve sürücülerin gece görüş mesafesinin daralması tepkiye neden oluyordu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay bugün Mağusa-iskele anayolu üzerinde bulunan yanmayan lambaları yerinde inceleyerek çalışmaların başladığını dile getirdi.

Canaltay konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Mağusa’nın yıllardır Salamis Yolunun ışıklandırılması gündemde olduğunu ve Mağusalı olarak bu konuyu hep gündeme getirdiğini ve istediğini dile getirdi. Elektrik Kurumu, Gazimağusa Belediyesi ve Karayolları Ulaştırma Bakanlığı olarak bu yolun nasıl ışıklandırılacağı konusunda bir çalışma başlattığını belirten Canaltay, bu yol üzerinde ciddi kazalar olduğunu, lambalarda gördüğünüz üzere ışık olmadığını, buda halk üzerinde Demoralizasyon yaratıyordu.”dedi.

“ Bütün çabamız, tekrardan projelendirilip lambaların nasıl yanacağı konusunda çalışma yapmaktır. Bugünden itibaren projelendirilip, Mağusa Halkının hizmetine sunacağız.” İfadelerini kullandı. (MHA)