Mağusa İnsiyatifi, Şömineli Ev’in bir işletmenin kullanımına verilmesine karşı çıktı

Mağusa İnsiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mağusa Suriçi’nin en önemli tarihsel yapılarından Şömineli Ev’in bütün odalarının ve bahçesinin de olacak şekilde bir restoran/café olarak çalıştırılması için ihaleye çıkılması eleştirildi.

İhaleye çıkıldığı şekliyle bu düşüncenin hayata geçirilmesinin Mağusa halkının ortak menfaatlerine ciddi zarar verecek nitelikte olduğu ileri sürülen açıklamada, bütün binanın, mekanın kamusallığına işletmecinin karar vereceği şekilde restoran/café olarak işletilmek üzere ihaleye çıkılmasının ciddi bir yanlış olduğu ve bunun kabul edilemez olduğu belirtildi.

“KAMU YARARI GÖZETİLEREK HAREKET EDİLMELİ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yetkilileri yanlış olduğu ortada olan bu karardan geri adım atmaya ve tarihi Şömineli Ev’in yeniden fonksiyonlandırılmasında gerçekten kamu yararı gözeterek hareket etmeye çağırıyoruz. Bunu yapmak, halkın katılımı ile ve paydaşların düşüncelerine saygı duyularak yapılan çalışmalarla olur! Bu çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır. Bunun için gerekli bütün yasal yollara başvuracağımızı ve Mağusa halkı olarak haklarımızı savunacağımızı belirtiriz.

Karara karşı çıkan, yetkilileri geri adım atmaya ve süreci hukuka uygun şekilde yürütmeye çağıran bütün sivil toplum örgütü açıklamalarına katılırız ve destek bildiririz.”



