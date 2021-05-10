Mağusa İnisiyatifi'nden liderlere çağrı

Mağusa İnisiyatifi adına yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle 438 gün önce geçişlere kısıtlama getirildiği belirtilerek, aşı ve testlerde yaşanan gelişmelerin hala daha geçişlere yansımaması eleştirildi.

Açıklamada, “Covid19 ile mücadele kapsamında bu kadar gelişme yaşanmasına rağmen geçiş noktalarına yansıyacak herhangi bir karar alınmamış olması hareket özgürlüğünün ihlali anlamına gelmektedir” iddiasında bulunuldu.

Genç yaştaki kişilerin bu hastalıkta birincil risk kategorisinde olmadığına, yaşlı nüfusun önemli bölümünün aşılandığına, PCR ve hızlı testlerin erişebilir olduğu bir noktaya gelindiğine işaret edilen açıklamada, “Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderliklerine çağrımız pandemi ile ilgili mevcut gerçekleri dikkate almaları; Mümkün olan en kısa zamanda geçiş noktalarından yapılacak geçişlerin rahatlatılmasına yönelik adımların hızla atılması; Geçişlerin kolaylaştırılmasına yönelik yapılacak olan planların kamuoyu ile paylaşılması yönündedir” denildi.