Mağusa, Girne Beşparmak ve Vatan Lions Kulüplerinden görme engellilere kol saati

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk yaptığı yazılı açıklamada, üç derneğin 19 görme engelliye kol saati alıp Kıbrıs Türk Görmezler Derneğine hediye ettiği ifade etti.
Son Güncelleme: 02.04.2021 18:12
Mağusa Lions Kulübü, Girne Beşparmak Lions Kulübü ve Girne Vatan Lions Kulübü, 19 görme engelliye Türkçe konuşan kol saati aldı.
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk yaptığı yazılı açıklamada, üç derneğin 19 görme engelliye kol saati alıp Kıbrıs Türk Görmezler Derneğine hediye ettiği ifade etti.