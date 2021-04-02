Mağusa, Girne Beşparmak ve Vatan Lions Kulüplerinden görme engellilere kol saati

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk yaptığı yazılı açıklamada, üç derneğin 19 görme engelliye kol saati alıp Kıbrıs Türk Görmezler Derneğine hediye ettiği ifade etti.



Yücetürk, Mağusa Lions Klübü adına Başkan Nuray Emirzadeoğluları, Girne Beşparmak Lions Kulübü Başkanı Rasiha Cenkler, Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Mukaddes Turan ve heyetlerine teşekkür etti.