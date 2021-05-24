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Mağusa Gençlik Birliği’nden toplumlararası proje

Mağusa Gençlik Birliği (MGB), Famagusta Avenue Garage iş birliğinde “Famagusta: Cycling Through Culture” adında toplumlar arası bir proje düzenliyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:30
Mağusa Gençlik Birliği’nden toplumlararası proje
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Birlikten yapılan açıklamada, projenin, 3 farklı etkinlikten oluştuğu belirtilerek, projede, Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek olan iki çevrimiçi sohbet ve Mağusa’nın iki tarafında organize edilecek bisiklet turlarının yer alacağı bildirildi.

Projenin, UNFICYP tarafından desteklendiği, Mağusa bölgesinin iki tarafında yaşayan 18-35 yaş arası tüm gençlerin katılımına açık olduğu belirtilen açıklamada, çevrim içi sohbetlerin çalışma dilinin İngilizce olduğu kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamındaki tüm etkinliklere katılmak için her etkinlik için ayrı bulunan katılım formunu doldurma zorunluluğu bulunduğu bildirildi.

Etkinlik takvimi ve kayıt formları şu şekilde:

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“24 Mayıs 2021, Pazartesi (18:00-20:00): Deryneia’s Checkpoint: Peace-ing Together Famagusta (Çevrimiçi Sohbet) – Form: https://forms.gle/A7YhZSLpnass7jv29

29 Mayıs 2021, Cumartesi (17:00-19:30): Pedalling Around Famagusta for Peace (Bisiklet Turu) – Form: https://forms.gle/dWXwa2biZGWbenU67

10 Haziran 2021, Perşembe (18:00-20:00): Famagusta’s Cultural Heritage: A Bridge to Peace (Çevrimiçi Sohbet) – Form: https://forms.gle/bYMC7qBADaSueTpC8”

Etkinlikle ilgili daha fazla bilgi için e-posta aracılığı ile organizatör derneklerle iletişime geçilebileceği ifade edilen açıklamada, aşağıdaki iletişim bilgilerine yer verildi:

Mağusa Gençlik Birliği (MGB): [email protected], Famagusta Avenue Garage: [email protected].”

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Son Güncelleme: 24.05.2021 10:11
Anahtar Kelimeler:
Mağusa Gençlik Birliği
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