Mağusa Gençlik Birliği'nden partilere 12 maddelik manifesto

Manifestoda, ilk ve orta öğretimde tüm genç bireyler arasında eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek, gençlerin sosyoekonomik düzeyi fark etmeksizin ücretsiz ve kaliteli kamusal eğitimden yararlanmalarının sağlanması isteniyor.
Yükseköğrenimde eğitim gören gençlerin ekonomik anlamda ayakta durmasına katkı koyan, devlet tarafından verilen bursların yasal çerçevede daha adil bir sistem sağlamak adına Burs Tüzüğü’nün yeniden düzenlenmesi ve burs ödemelerinin ilgili tüzüğün belirttiği zaman zarfında öğrencilere yapılması, genç işsizliğe kapsamlı ve uzun vadeli bir çözüm üretilmesi, genç girişimciliğin ve genç istihdamının teşvik edilmesi Gençlik Bakanlığı kurulması gibi talepler de yer alıyor.
Manifestoda, ilk ve orta öğretimde tüm genç bireyler arasında eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek, gençlerin sosyoekonomik düzeyi fark etmeksizin ücretsiz ve kaliteli kamusal eğitimden yararlanmalarının sağlanması isteniyor.