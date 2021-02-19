Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Maraş tesislerinde 55 yaş üzeri aşılamalar başladı

MAĞUSA GELİŞİM AKADEMİSİ (MGA) MARAŞ TESİSLERİNDE 55 YAŞ ÜZERİ AŞILAMALAR BAŞLADI.

Sağlık Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi birlikte yürüttükleri aşılamalar Maraş (MGA) da devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi, 55 yaş üzeri vatandaşların Kovid-19 birinci doz aşılama için başvuru kabulüne başlandığını duyurmuştu.

Başvuru için aşağıdaki numaraları arayabilirsiniz.

05488166038

05488166039

05338516888 ‘den randevu alabilirsiniz.

Ayrıca Gazimağusa Belediyesi halkla ilişkiler birimine de müracaat ederek gerekli randevuyu alabilirler.

Gazimağusa Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Mağusa Gelişim Akademisi Maraş Tesisinde 55 yaş üzeri olan vatandaşların Covid-19 birinci doz aşılama programı devam ediyor. (MHA)