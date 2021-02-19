banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Bir eli yağda bir eli balda
Bir eli yağda bir eli...
banner376

Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Maraş tesislerinde 55 yaş üzeri aşılamalar başladı

19 Şubat 2021 Cuma 19:03
Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Maraş tesislerinde 55 yaş üzeri aşılamalar başladı
banner337
banner391

MAĞUSA GELİŞİM AKADEMİSİ (MGA) MARAŞ TESİSLERİNDE 55 YAŞ ÜZERİ AŞILAMALAR BAŞLADI.

Sağlık Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi birlikte yürüttükleri aşılamalar Maraş (MGA) da devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi, 55 yaş üzeri vatandaşların Kovid-19 birinci doz aşılama için başvuru kabulüne başlandığını duyurmuştu.

Başvuru için aşağıdaki numaraları arayabilirsiniz.

banner341
05488166038

05488166039

05338516888 ‘den randevu alabilirsiniz.

Ayrıca Gazimağusa Belediyesi halkla ilişkiler birimine de müracaat ederek gerekli randevuyu alabilirler.

 Gazimağusa Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Mağusa Gelişim Akademisi Maraş Tesisinde 55 yaş üzeri olan vatandaşların Covid-19 birinci doz aşılama programı devam ediyor. (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Creditwest çalışanları tarafından 524 yardım paketi bağışlandı
Creditwest çalışanları tarafından 524 yardım paketi bağışlandı
Özkıraç Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz’ın yakıt taşıma ihaleleri konusundaki açıklamalarını eleştirdi
Özkıraç Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz’ın yakıt taşıma ihaleleri konusundaki açıklamalarını eleştirdi
CTP Lefke Milletvekili Şahinler Meclis toplantılarının ertelenmesini eleştirdi
CTP Lefke Milletvekili Şahinler Meclis toplantılarının ertelenmesini eleştirdi
Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı gıda yardımına ihtiyacı olan vatandaşlar için duyuru yaptı
Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı gıda yardımına ihtiyacı olan vatandaşlar için duyuru yaptı
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor
Alayköy Sanayi Bölgesindeki bir atölyede yangın çıktı
Alayköy Sanayi Bölgesindeki bir atölyede yangın çıktı
İthal armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
İthal armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı, ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik gıda yardımlarına başladı
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı, ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik gıda yardımlarına başladı
Sağlık Dernekleri Platformu’ndan hükümete çağrı
Sağlık Dernekleri Platformu’ndan hükümete çağrı
KKTC’de covid-19’dan bir ölüm daha!
KKTC’de covid-19’dan bir ölüm daha!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim