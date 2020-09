Mağusa Esnafı DAÜ Rektörlüğü’ne siyah çelenk bıraktı

(MHA)

DAÜ Yurtlar Birliği,Taksiciler Birliği, Marketçiler Birliği, Restorancılar birliği, Berberler, Fırıncılar, Konfeksiyoncular, Sucular, Benzinciler ve birçok Mağusa Esnafı bu eyleme destek verdi.

Yapılan basın açıklamasında; “Bildiğniz üzere ülkemizde uzun zamandan bu yana Covid-19 salgını ile mücadele vermekteyiz. Bu salgın tüm diünyada olduğu gibi KKTC'de de sağlık ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda olumsuz etkiler yaratmıştır. Her şeyden önce belirtmek isteriz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir eğitim adasındır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa ile bütünleşen bir kent üniversitesidir. İçinde bulunduğumuz bu süreçte Bakanlar Kurulu'nun vermiş olduğu karar doğrultusunda %40 çevrimiçi %60 yüz yüze olacak şekilde seyreltilmiş eğitim hedeflenmiştir. Ancak bu karara rağmen geçtiğimiz günlerde DAÜ Senatosu Bakanlar Kurulu'nun bu kararına karşı bir karar alarak 2020-2021 güz dönemini tamamen çevrimiçi olarak yapılmasını kararlaştırmıştır. Burada bir çelişki ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Bakanlar Kurulu kararına rağmen DAÜ'nün almış olduğu bu karar hangi amaca hizmet etmektedir ve neyi hedeflemektedir? Bizler iş insanları, esnaflar olarak DAÜ ile birçok kez görüşmeler gerçekleştirdik. Amacımızdiyalog yolu ile bu konuya çözüm üretmekti. Üniversite yönetimi tarafından bizlere söylenen Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda hareket edileceği yönündeydi. Bu beyanata bağlı olarak Gazimağusa esnafı tüm hazırlıklarını tamamlayarak öğrencilerin adaya gelişini beklerken DAÜ senatosunun bir anda vermiş olduğu karar tüm esnafa tabiri caizse şok etkisi yaratmıştır. Diğer üniversiteler Bakanlar Kurulu'nun kararı doğrultusunda hareket ederek öğrencileri adaya gelmeye teşvik ederken DAÜ'nün anlam vermeedğimiz ve neyi murat ettiği belli olmayan bu kararı kabul edilebilir değildir. Şu bir gerçek ki bu ülkede yükseköğretim olmaz ve adaya öğrenci gelmez ise ekonominin çarkları dönmez. Bu ülkeye öğrenci akışı sağlanmaz ise adada hayat durur. Şu an birçok esnaf kepenk indirmiş durumda. Alınan kararın yaratağı olumsuz etkiler önümüzdeki aylarda çok daha vahim tabloların ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Yurtlar kapanacak, esnaf kepenk indirecek, insanlar işsiz ve aşsız kalacaktır. Elbette ki hepimiz açısından sağlık en önemli ve öncelikli konudur. Ancak ülkemizde tüm sektörlerde kontrollü bir şekilde hayat devam ederken neden sadece DAÜ'de bunu sağlamak mümkün olamamıştır? Gerekli tedbirler alındığı takdirde pekala öğrenciler kontrollü şekilde ülkemize gelip hijyen koşullarına dikkat edilerek eğitim öğretim yüz yüze yapılabilecekken neden bunun önüne DAÜ tarafından engel konulmaktadır? DAÜ ile Gazimağusa'nın bir bütün olması ve ortak akılla hareket edilmesi gerekirken,DAÜ senatosunun paydaşlarla istişare etmeksizin tek taraflı olarak almış olduğu bu kararın faturası şüpesiz ki hepimiz açısından ağır olacaktır. İlk etapta açıklanan seyreltilmiş eğitim kararının aksine bir anda karar değiştirip, önceden herhangi bir şekilde bizlere bilgi vermeden tek taraflı alınan bu karardan dolayı esnafın uğradığı zarar ziyanın faturası kime kesilecek? Bu süreçte adaya eğitim maksatlı gelen öğrencilerin uğradığı zararı şimdi kim karşılayacak? Bir eğitim adası olan ülkemizin bu meyanda uğradığı prestij kaybı nasıl giderilecek? Tüm bunlar detaylı şekilde düşünülmeli ve senatonun almış olduğu bu tek taraflı karar ivedilikle yeniden gündeme alınıp revize edilmeli ve bu yanlıştan bir an önce dünülmelidir. Aksi halde önümüzdeki sürecin telafisi imkansız bir takım olumsuz gelişmelere gebe olduğu ve esnafta yaratacağı büyük sıkıntıların yanı sıra, ülke eğitiminin kalite düzeyini de düşünerek, geriye dönüşü mümkün olmayan bir uçuruma sürükleyeceği bir gerçektir. Bizler bölge esnafı olarak diyalog yolu ile çözüm odaklı hareket edilmesi gerektiğini düşünerek bugüne kadar sabırla ve saygıyla DAÜ'den çıkacak makul bir kararı bekledik. Ancak paydaşlarla görüşmeden DAÜ senatosunun verdiği kararla tamamen çevrimiçi eğitime geçilmesi sabrımızı taşıran son nokta oldu. DAÜ Gazimağusa'nın gözbebeğidir ve hiç kimse DAÜ'nün gözümüzde ve gönlümüzdeki imajını sarsamaz. Bizler ekmeğimize sahip çıkmak için vermiş olduğumuz bu mücadeleyi aynı zamanda DAÜ'nün dünya ülkelerinden gelen birçok öğrencinin nazarında prestijini kaybetmemesi açısından da vermekteyiz. Nitekim DAÜ tarafından yapılan ankette öğrencilerin %60'lık büyük çoğunluğunun yüz yüze eğitim modelini tercih ettiği de açıkça ortadadır. Hal böyle iken öğrencilerini adaya gelemek için teşvik eden diğer üniversitelerin aksine DAÜ neden öğrencilerinin adaya gelmemeleri ve çevrimiçi eğitime yönlenmelerini istemektedir? DAÜ'ye buradan açık çağrıda bulunmaktayız. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli ve özelde esnafı, genelde ise tüm ada ekonomisinini ayakta tutacak ivedi kararlar alıp öğrencisinin gelişi peyder pey sağlanmalıdır. Aksi halde elektrik faturalarımızı,kiralarımızı,çalışan maaşlarını ödeyemeyeceğiz, iş yerlerine kilit vurmak zorunda kalacağız,istemeden de olsa personel çıkaracağız. Buradaki amaç ülke olarak hep birlikte omuz omuza vererek bu süreçten en az zararla çıkmak olmalı iken, senato verdiği kararı ile bu manevi sorumluluktan uzaklaşmış ve ekonomi ciddi bir darbe almıştır. Sağlık elbette herşeyin başında gelir ancak şu da bir gerçek ki Covid-19'la yaşamayı,mücadele etmeyi ve hayatımızı ona göre idame ettirmeyi öğrenmeliyiz. Daü senatosunun aldığı karar yeniden gözden geçirilmeli ve Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda hareket edilmelidir.Daü'nün son dakika vermiş olduğu karardan önce yaptığı seyreltilmiş eğitim kararına göre adaya gelerek şu an karantina otellerinde bulunan öğrenciler bizlere ulaşıp ne yapacaklarını soruyorlar. Bu nasıl bir ülke bu nasıl bir ciddiyetsiz bir üniversite neden son dakika böyle bir karar alındı bizim haberimiz olmadı biletlerimizi aldık ülkemize geldik, yurt ücretlerimizi ödedik, şu an karantinadayız bu nasıl sorumsuzluk diye sorduklarında verecek bir cevap bulamıyoruz çünkü sonuna kadar haklılar. Gazimağusa'da 2500 civarında öğrenci kalmıştı, onlar da bu karardan sonra haliyle adadan gitmek istiyorlar. Aylardır DAÜ yönetimine öğrencinin adaya gelmesi için teşvik edici olumlu açıklamalar yapılması yönünde telkinde bulunuyoruz. Ancak buna rağmen tüm öğrencilere sosyal medya hesaplarından 'KKTC'ye gelmeyin bu dönem online eğitim kalacaktır şeklinde açıklamalar yaparak öğrenciye ülkemize gelmemeleri yönünde baskı yapılmıştır ve yapılmaktadır. Online eğitim kararının haklı gerekçelerinden biri olarak risk grubunda bulunan hocalarımızdan bahsediliyor, pek tabii ki risk teşkil eden hocalarımız bu dönem derslerini online verebilirler. Bunu formulize etmek çok da zor olmasa gerek. Öğrenciyi kampüse getirip, bir IP üzerinden online eğitim buradan da rahatlıkla verilebilir. Dersler seyreltilmiş olarak haftada 1-2 gün sınıfta, diğer günler online olacak şekilde verilebilir. Adaya gelmek isteyen binlerce öğrenci var. Üniversiteyi kazanıp ülkemize gelmek için can atan çiçeği burnunda yeni öğrencilerimizin heyecanı kırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarında gerekli sağlık koşullarının sağlanması kaydı ile yüz yüze eğitimin önemi vurgulanıyor. İngiltere’de ve Fransa’da birçok üniversitede yüz yüze eğitim başlamış durumda. Tüm dünya bu salgınla mücadele etmeyi öğrenirken ekonomisi zaten ağır aksak olan KKTC’ni gerileme zihniyeti bizlere ne kazandırır? Hiçbir şey kazandırmayacağı gün gibi ortada ancak kaybettireceklerini düşünmek bile istemiyoruz. Larnaka’ya günlük inen uçak sayısı Ercan’dan daha fazla. Pandemi her yerde! Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak pandemiye karşı mücadelemizi sürdürmeli ve hayatımıza devam etmeliyiz.Önemle belirtmek istediğimiz bir husus vardır:

Bazı kesimler neden hükümete karşı değil de Daü yönetimine karşı bu tepkiyi gösterdiğimizi sormaktadır. Açıklamamızın içeriğinde bu konuya değinmiş olsak da açık ve net bir şekilde belirtmek de fayda vardır ki bakanlar kurulunun vermiş olduğu karar %40 a %60 olacak şekilde seyreltilmiş eğitim iken Daü senatosu tek taraflı olarak online çevrimiçi eğitim karar almıştır. Bu karar Daü senatosu tarafından verilmiş olan bir karardır. Dolayısı ile muhatabımız bu doğrultuda hükümet değil Daü’dür.

Devlet yetkilileri esnafın bu tepkisi üzerine dün Daü’ye gelmiştir. Öğrenci gelmesi için çalışmalar yapılacağını ve yüz yüze eğitimin önemini vurgulayarak üniversiteler ile birlikte hareket edilmesini söylemiştirler. Ancak hala Daü’den bir yumuşatıcı yaklaşım olmamıştır. Sendika açıklamalar yaparak bu konuya esnafın gözünden bakmamıştır. Bizim muhatabımız Daü’dür. Çünkü biz esnafıyla işletmesiyle bir Daü ailesiyiz. Bizler siyasetçi değiliz.

Taleplerimiz;

Ortak akılla hareket edilerek üniversite, tüm paydaşlarla bir araya gelip bu kararı yeniden gözden geçirmeli ve genel menfaate hizmet eder, şekilde revize etmelidir. Bu bağlamda gerekirse bir komite kurulup konuya çözüm getirilmelidir. Öğrencilerin gelişi için, uçak sayıları artırılmalı, gerekli sağlık şartları oluşturularak tedbirler alınıp adaya getirilmeleri sağlanmalıdır. Bizler bu süreçte üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yurtlarımızda ücretsiz karantina desteği verebiliriz. Üniversite ve esnaf omuz omuza vererek karantina süresince ücretsiz yemek desteği sağlayabiliriz. Pandemi süreci boyunca Gazimağusa’da bulunan öğrencilere maddi manevi her türlü yardımı yaptık her zaman yapmaya da devam edeceğiz.

Buradan tüm ilgililere sesleniyoruz;

Hayat devam ediyor ve bizler bu süreçte Mağusa bölge esnafları olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya her daim hazırız. Bu sürecin en az zararla atlatılabilmesi içim birbirimize destek olmak zorundayız. Herkes elini taşın altına koymalı. Daü hepimizin, bu ülke hepimizin. Amacımız siyaset yapmak değildir, amacımız kimseyi karalamak da değildir. Bizler sadece ekmeğimizin peşinde olan insanlarız. Alın terimizle ülke ekonomisinde katkı sağlayabilmek adına buradayız. Bu uğurda ne gerekirse yap acağız.Daü’nün de bu doğrultuda vermiş olduğu yanlış karardan bir an önce dönmesini talep ediyor ve ortak akılla hareket etmeye davet ediyoruz. Çağrımıza kulak verilmemesi halinde tepkilerimizi ortaya koymaya devam edeceğimizi ve bu yoldan dönmeyeceğimizi önemle vurgularız. Bu süre zarfında bizlere desteklerini açıklayan tüm platformlarda teşekkür ederiz" denildi.

Basın açıklamasından sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mağusa Esnafı adına siyah çelenk bırakıldı.