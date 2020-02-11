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Mağusa'da tarlaya götürüp tecavüze kalkıştı

Mağusa’da önceki gün meydana gelen olayda iş arkadaşı...

Mağusa'da tarlaya götürüp tecavüze kalkıştı

Mağusa’da önceki gün meydana gelen olayda iş arkadaşı...

11 Şubat 2020 Salı 13:17
Mağusa'da tarlaya götürüp tecavüze kalkıştı

Mağusa’da önceki gün meydana gelen olayda iş arkadaşı kadını tarlaya götürüp tecavüze kalkıştığı idda edilen B. Y tutuklandı. Şahıs mahalle sakinleri tarafından yaka paça yakalanarak polise teslim edildi. Verdiği ifadede şahıs, iş arkadaşı 32 yaşındaki kadınla tekila içtiklerini sonrasında onu evine bırakmak için yola çıktıklarını söyleyen B. Y tecavüz girişimi iddialarını kabul etmedi. Ukraynalı kadın ise kendisini tarlaya götüren zanlının tecavüze kalkıştığını iddia etti. Zanlı B. Y., “Tecavüze itirazım var. İki tokat attım ama tecavüz etmedim” dedi. Şahıs gün tutuklu kalacak.

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