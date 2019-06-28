Mağusa'da izinsiz müteahhitlik yapan zanlı teminatla serbest bırakıldı

2018 – 2019 yılları arasında izinsiz müteahhitlik yaparak bazı vatandaşlardan çelik ev yapmak maksadıyla para alan ancak yerine getirmeyen A.B çelik yapı isimli iş yeri sahibi Bekir Bayram şikâyet üzerine 21.6.19 tarihinde polis tarafından tutuklanmıştı.

O günden bu güne poliste tutuklu kalan Bekir Bayram teminat maksatları bakımından bugün Gazimağusa’da yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır olmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı.

Kaza mahkemesi yargıcı Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 10000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75000’ er TL şahsi kefalet imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)