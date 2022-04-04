Mağusa'da feci olay!

Mağusa’da bugün öğle saatlerinde apartman damında güneş panellerinin iç kısmına boya yapan Cemil Bulut 3,5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı, saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Uluçam Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damında, Cemil Bulut’un güneş panelinin iç kısmını boyadığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3,5 metre yükseklikten beton zemine düşüp ağır şekilde yaralandığını açıkladı.

Bulut’un kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin halen devam ettiği ve polisin olayla ilgili soruşturmasının da sürdüğü belirtildi.