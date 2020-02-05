Mafya hesaplaşması mı?

Merit Royal Casino Müdürü ve Besim Tibuk'un sağ kolu Muhammet Yılmaz'ın evine molotof kokteyli atıldı.
Tibuk'un tüm finans işlerine bakan Muhammet Yılmaz'ın evine yapılan bu saldırı otel müşterilerini de tedirgin etmiş durumda.
Merit Royal Casino Müdürü ve Besim Tibuk'un sağ kolu Muhammet Yılmaz'ın evine molotof kokteyli atıldı.
Merit Royal Casino Müdürü ve Besim Tibuk'un sağ kolu Muhammet Yılmaz'ın evine molotof kokteyli atıldı.
Tibuk'un tüm finans işlerine bakan Muhammet Yılmaz'ın evine yapılan bu saldırı otel müşterilerini de tedirgin etmiş durumda.