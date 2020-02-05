Mafya hesaplaşması mı?

Merit Royal Casino Müdürü ve Besim Tibuk'un sağ kolu Muhammet Yılmaz'ın evine molotof kokteyli atıldı.

Halkta büyük tedirginlik yaratan olayın ardında mafya hesaplaşması olduğu iddia ediliyor.

Tibuk'un tüm finans işlerine bakan Muhammet Yılmaz'ın evine yapılan bu saldırı otel müşterilerini de tedirgin etmiş durumda.