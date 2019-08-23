Macron'dan Rumlara destek...

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Eysee Sarayı’nda yaptığı görüşmenin ardından konu ile ilgili görüşlerini açıklayan Macron, Türkiye’ye yönelik sert mesajlar gönderdi.

Macron, “Fransa ve Avrupa Birliği, bu konuda (hidrokarbon arama faaliyetleri) hiçbir zayıflık göstermeyecek.” dedi.

Fransa’nın Kıbrıslı Rumların yanında olduğu mesajını veren Macron, Türkiye’ye karşı bu konuda AB’nin dayanışma içinde davranacağını ifade etti.

Macron, “parçalanmış jeopolitik ortam” olarak tanımladığı sorunlarla ilgili AB’nin dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"AB, Kıbrıslı Rumları korumasız bırakmaz"

Miçotakis ise daha sonra Yunan basınına yaptığı açıklamada, "AB’nin Kıbrıslı Rumları korumasız bırakmayacağını" bildirdi.

Yunan lider Le Figaro gazetesine verdiği demeçte ise Fransız Total gibi Avrupalı petrol şirketlerinin Akdeniz’de çalışmalarının bölgede bir anlamda savunma kalkanı görevi göreceği görüşünü dile getirdi. Miçotakis, “Bu durum bölgenin istikrarı ve güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri karşısında ülkesinin ve Avrupa Birliği’nin hiçbir zayıflık göstermeyeceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Eysee Sarayı’nda yaptığı görüşmenin ardından konu ile ilgili görüşlerini açıklayan Macron, Türkiye’ye yönelik sert mesajlar gönderdi.

Macron, “Fransa ve Avrupa Birliği, bu konuda (hidrokarbon arama faaliyetleri) hiçbir zayıflık göstermeyecek.” dedi.

Fransa’nın Kıbrıslı Rumların yanında olduğu mesajını veren Macron, Türkiye’ye karşı bu konuda AB’nin dayanışma içinde davranacağını ifade etti.

Macron, “parçalanmış jeopolitik ortam” olarak tanımladığı sorunlarla ilgili AB’nin dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"AB, Kıbrıslı Rumları korumasız bırakmaz"

Miçotakis ise daha sonra Yunan basınına yaptığı açıklamada, "AB’nin Kıbrıslı Rumları korumasız bırakmayacağını" bildirdi.

Yunan lider Le Figaro gazetesine verdiği demeçte ise Fransız Total gibi Avrupalı petrol şirketlerinin Akdeniz’de çalışmalarının bölgede bir anlamda savunma kalkanı görevi göreceği görüşünü dile getirdi. Miçotakis, “Bu durum bölgenin istikrarı ve güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.” dedi.

Erdoğan uyarmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin, "Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez" diyerek Rum yönetimine uyarıda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabulü sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarına devam edeceğinin altını çizerek, "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır" demişti.