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Maceraya gerek yok

Demokrat Parti eski Genel Başkanı Serdar Denktaş'tan Harmancı'ya tam destek. 25 Aralık 2022 Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesindeki son saatlerde saflar daha da belirginleşmeye başladı.

23 Aralık 2022 Cuma 08:46
Maceraya gerek yok

İlk başlardan beri Mehmet Harmancı'ya olan sempatisiyle dikkat çeken Serdar Denktaş seçime birkaç gün kala LTB Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Harmancı'ya açık destek verdi. Sosyal medyada yayınladığı mesajla Lefkoşalı seçmenlere seslenen Serdar Denktaş yeni bir maceraya gerek olmadığına dikkat çekerek 2 dönemdir batmış belediyeyi kurtarmak için cefa çeken Harmancı'nın bir dönem daha görevde kalması gerektiğini belirtti.

DUYGUSALLIK, AİLE BAĞI VE SEMPATİZANLIK ÖNEMLİ DEĞİL

 Serdar Denktaş, Sıla Usar'ın birlikte görev yaptığı başarılı bir milletvekili, Sadık Gardiyanoğlu'nun fikir birlikteliği olan kardeşi, Okyay Sadıkoğlu'nun canı ciğeri, babasının baba yarısı olduğu bir kardeşi olarak nitelendirdiği diğer adaylara başarılar dilerken yeni bir maceraya gerek olmadığını belirtip desteğinin Mehmet Harmancı'ya olduğunu açıkladı.

HARMANCI YARIŞI BİTİRDİ

Lefkoşalıların büyük bir kesiminden destek alan Mehmet Harmancı'nın Lefkoşa seçmenleri arasında geniş bir potansiyele sahip DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş'tan da aldığı açık destekle bu seçim yarışını şimdiden bitirdiği siyasi kulislerde güçlü bir sesle dillendirilmeye başladı.

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