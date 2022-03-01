“Maaşları hemen ödeyin…”

01 Mart 2022 Salı 12:53
Bengihan, yazılı açıklamasında, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na ve hükümet yetkililerine seslenerek, kamuda verimlilik sağlamaktan söz edenlerin çalışanlar konusunda üzerine düşeni yapmasını, maaşları hemen ödemesini istedi.
Yorumlar
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.