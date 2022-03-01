“Maaşları hemen ödeyin…”

Başkanı Güven Bengihan, bakanlıklara bağlı bazı kurumlarda, belediyelerde ve dış temsilciliklerde çalışanların Şubat ayı maaşlarını henüz alamadığını belirterek, “Maaşların ne zaman ödeneceğiyle ilgili tatminkar bir açıklama da yapılmadı” dedi.