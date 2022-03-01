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“Maaşları hemen ödeyin…”

Başkanı Güven Bengihan, bakanlıklara bağlı bazı kurumlarda, belediyelerde ve dış temsilciliklerde çalışanların Şubat ayı maaşlarını henüz alamadığını belirterek, “Maaşların ne zaman ödeneceğiyle ilgili tatminkar bir açıklama da yapılmadı” dedi.

01 Mart 2022 Salı 12:53
“Maaşları hemen ödeyin…”

Bengihan, yazılı açıklamasında, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na ve hükümet yetkililerine seslenerek, kamuda verimlilik sağlamaktan söz edenlerin çalışanlar konusunda üzerine düşeni yapmasını, maaşları hemen ödemesini istedi.
Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) erken seçim döneminde kullandığı “İktidar Bizim İşimiz” sloganına işaret ederek, partililerin koltuklarını koruma derdinde olduğunu savunan Bengihan, “UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti çalışanların maaşlarını bile ödemekten aciz” ifadelerini kullandı.
“UMARIZ Kİ BU DURUM, YENİ DÖNEMDE BİZİ BEKLEYENLERİN HABERCİSİ DEĞİL”
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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“Bakanlıklara bağlı kurumlar (Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Türk Ajansı Kıbrıs, vb.), belediyeler ve dış temsilciliklerde çalışanların Şubat ayı maaşları henüz ödenmemiştir. Ne zaman ödeneceklerine dair tatminkar bir açıklama da yapılmamıştır.
Seçim döneminde, daha iyi bir yönetim anlayışıyla hareket edeceği ve halkın alım gücünü koruyacak tedbirler alınacağının sözünü vererek oy toplayanların, bugün çalışanların emeğinin karşılığını vermekten aciz olduğuna şahit olmaktayız.  
Sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu, kamuda disiplin ve ülkede istikrar sağlayacaklarından bahsederken, hükümet için güven oylaması yapılacak günün arifesinde devlet kurumlarında çalışanların maaşlarını alamamaları, umarız ki yeni dönemde bizleri bekleyenlerin habercisi değildir. Sayın Başbakan ve hükümeti kamuda verimlilik sağlamak istiyorsa çalışanlar konusunda üzerine düşeni yapmalı ve bugün yaşanan durum alışkanlık haline getirilmemelidir.
Sendikamız bu konunun takipçisi olacağını bildirirken, çalışanların Şubat ayı maaşlarının derhal ödenmesini talep etmektedir.”

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