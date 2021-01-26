Maaş kesintisi kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücüne kararname uyarınca, ocak, şubat ve mart ayları maaşlarından yüzde 10.65 oranında kesinti yapılacak. Kesintiden 5 bin TL ve altındaki maaşlar hariç tutuldu.

Tüm kesintiler geçici olacak ve bütçe olanakları çerçevesinde ileride geri ödenecek.

Öte yandan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olanların Covid-19 pozitif çıkan vakaların temaslıları olmaları halinde karantinada geçirecekleri sürelere karşılık ödenek alabilmeleri için de yasa gücünde kararnameler hazırlandı.

Bu arada Bakanlar Kurulu iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından gelir, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara ise 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 10.65 oranında artış verilmesi kararı da üretti.

Öte yandan Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının süresi de uzatıldı.

1 Şubat Pazartesi gününe kadar akşam saat 22.00’den sabah 05.00’e kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.