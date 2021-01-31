Lütfiye Fedai’den KHYD’ye 3 bin TL’lik bağış

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Denetmeni Lütfiye Fedai, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) 3 bin TL bağış yaptı.
KHYD’den yapılan açıklamaya göre, Lütfiye Fedai, babası Aziz Fedai anısına bastığı “Eğitimde Öğrenen Örgütler” adlı kitabını dernek yararına satışa sundu. Fedai kitabın satışından elde edilen 3 bin TL’lik geliri KHYD’ye bağışladı.
KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, bağışın teslimi sırasında yaptığı konuşmada eğitime kazandırılan değerli bir kitap; eğitimcilere yol gösterici ve ışık olurken, satışından elde edilen gelirle 6 hastanın ilacının alınmasına ve şifa bulmasına olanak sağlandığını vurguladı.
Kocaismail, bağışı nedeniyle Lütfiye Fedai’ye plaket takdim etti.