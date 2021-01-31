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Lütfiye Fedai’den KHYD’ye 3 bin TL’lik bağış

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Denetmeni Lütfiye Fedai, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) 3 bin TL bağış yaptı.

31 Ocak 2021 Pazar 10:45
Lütfiye Fedai’den KHYD’ye 3 bin TL’lik bağış
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Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Denetmeni Lütfiye Fedai, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) 3 bin TL bağış yaptı.

KHYD’den yapılan açıklamaya göre, Lütfiye Fedai, babası Aziz Fedai anısına bastığı “Eğitimde Öğrenen Örgütler” adlı kitabını dernek yararına satışa sundu. Fedai kitabın satışından elde edilen 3 bin TL’lik geliri KHYD’ye bağışladı.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, bağışın teslimi sırasında yaptığı konuşmada eğitime kazandırılan değerli bir kitap; eğitimcilere yol gösterici ve ışık olurken, satışından elde edilen gelirle 6 hastanın ilacının alınmasına ve şifa bulmasına olanak sağlandığını vurguladı.

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Lütfiye Fedai’yi duyarlılık ve katkılarından dolayı kutlayan Kocaismail, pandeminin zor şartlarında sıkıntılar yaşanan bir dönemde bu tür çalışmaları yardıma dönüştüren duyarlı insan Fedai’nin birçok kişiye örnek teşkil etmesini diledi.

Kocaismail, bağışı nedeniyle Lütfiye Fedai’ye plaket takdim etti.

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Son Güncelleme: 31.01.2021 12:10
Anahtar Kelimeler:
KhydKanser Hastalarına Yardım DerneğineMilli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Denetmeni Lütfiye Fedai
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