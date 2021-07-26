banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Haydi gözümüz aydın(!)
Haydi gözümüz aydın(!)
PCR testlerindeki ilginç gelişme
PCR testlerindeki ilginç gelişme
Donkişotluğa mı soyunduk!
Donkişotluğa mı soyunduk!
KKTC'deki yerel vakalarda artış devam ediyor
KKTC'de 147 yeni vaka
banner376

Lütfen aşı olun

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, bakanlığının düzenlediği 2021-2022 Öğretim Yılı Planlama Çalışmaları bilgilendirme toplantısında çağrı yaptı:

26 Temmuz 2021 Pazartesi 17:30
Lütfen aşı olun

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2021-2022 öğretim yılında yüz yüze eğitime geçilmesini hedeflediklerini ancak bunu en sağlıklı ve en iyi şekilde başarmanın yolunun yaklaşık 15 bin kişilik eğitim ordusunun aşılanması ile mümkün olacağını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 2021-2022 Öğretim Yılı Planlama Çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda Talim ve Terbiye Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, İlköğretim Dairesi ve Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme Kurulu yetkilileri hazır bulundu. Toplantıya ayrıca Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlar ve Rehberler Derneği, Eğitim Beklemez İnsiyatifi ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri de katıldı. 2021-2022 Öğretim yılında uygulanması öngörülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı, görüşler ortaya kondu.

banner341
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisinin en olumsuz etkisinin özellikle eğitim alanında yaşandığına işaret etti. Amcaoğlu özetle şunları dile getirdi:

“Toplantıda eğitim konusunda dünyada yapılan uygulamaları ve bakanlığımızın hazırlıklarını, genel felsefe ve prensiplerimizi ortaya koyduk. Bilgi paylaştık ve görüş aldık. Akademik Çalışma Takvimi, öğrenim sürelerinin gözden geçirilmesi, öğrenme kayıplarının giderilmesi, öğretim programları, okula güvenli ve sağlıklı dönüş, psiko-sosyal destek çalışmaları, hizmetiçi eğitim ve rehberlik gibi başlıklarda yapılan geniş çaplı çalışmaların da bir özet sunumunu gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımıza 27 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz tarihlerinde farklı odak grupları ile devam edileceği hususunda fikir birliğine vardık. Bu çerçevede Akademik Çalışma Takvimi ve öğrenme kayıplarının giderilmesi başlığıyla 27 Temmuz’da KTÖS ve KTOEÖS ile toplantı yapazağız. Sağlık ve Güvenlik konularıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, KTTB, KTOEÖS, KTÖS ve Eğitim Beklemez İnsiyatifi ile 28 Temmuz’da bir araya geleceğiz. Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Rehberler ve Psikolojik Danışmanlar, KTOEÖS, KTÖS ile de 29 Temmuz’da grup toplantıları gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından da kamuoyuna gereken açıklamayı yapacağız.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu 2021-2022 Öğretim yılında yüz yüze eğitimi hedeflediklerini, bunu en iyi şekilde başarmanın yolunun da yaklaşık 15 bin kişilik eğitim ordusunun aşılanması ile mümkün olacağının altını çizdi. Bu rakama yüksek öğrenimin dahil olmadığını belirtti. Onların da aşı olmasını istedi.

Bakan Amcaoğlu, tüm öğretmen ve çalışanların hatta yaşı uygun olan öğrencilerimizin aşı olmalarının önemine dikkat çekti ve “lütfen aşı olun” çağrısını yaptı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANIOlgun Amcaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan Hakları Derneği, Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulundu
İnsan Hakları Derneği, Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulundu
Tatar: “Eşdeğercilerin puanları değerlendirilmeli”
Tatar: “Eşdeğercilerin puanları değerlendirilmeli”
Özersay: “Pasaport iptali popülist bir adımdır”
Özersay: “Pasaport iptali popülist bir adımdır”
Güzelyurt Belediyesi bazı işletmelerde denetleme yaptı
Güzelyurt Belediyesi bazı işletmelerde denetleme yaptı
Özyiğit, “Son dönemde atılan adımlar ile yapılan açıklamalara ilişkin“ değerlendirmelerde bulundu
Özyiğit, “Son dönemde atılan adımlar ile yapılan açıklamalara ilişkin“ değerlendirmelerde bulundu
Makina Mühendisleri Odası, “Ağır hizmet tipi araçların trafik güvenliği“ne ilişkin çağrısını yineledi
Makina Mühendisleri Odası, “Ağır hizmet tipi araçların trafik güvenliği“ne ilişkin çağrısını yineledi
Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi ilk toplantısını yaptı…
Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi ilk toplantısını yaptı…
Yeni atama
Yeni atama
Esenyel: “Karpaz bölge coğrafyası için önemli bir hazine”
Esenyel: “Karpaz bölge coğrafyası için önemli bir hazine”
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim