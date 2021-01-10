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Lute’un bu akşam adaya gelmesi bekleniyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs konusuyla ilgili gayrı resmi 5’li bir toplantı organize etmeye yönelik çalışmaları kapsamında bu akşam adaya gelmesi bekleniyor.

10 Ocak 2021 Pazar 11:43
Lute’un bu akşam adaya gelmesi bekleniyor
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LUTE’UN BU AKŞAM ADAYA GELMESİ BEKLENİYOR.. CUMHURBAŞKANI TATAR LUTE’U YARIN 14:30’DA KABUL EDECEK

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un,  Kıbrıs konusuyla ilgili gayrı resmi 5’li bir toplantı  organize etmeye yönelik çalışmaları kapsamında  bu akşam adaya  gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adanın her iki tarafında da temaslarda bulunacak olan Lute’u yarın saat 14:30’da kabul edecek.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol tarafından  geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Tatar’ın görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüleri zemininde Rum tarafı ile iş birliği ilişkisi geliştirmesini öngören vizyonunu  ve  bu zemin üzerinde kurgulanacak müzakerelere başlamaya hazır olduklarını aktaracağı kaydedilmişti.

5+BM  şeklinde yapılması planlanan toplantının önkoşul olmaksızın düzenlenmesini desteklediğini de Lute’a söyleyecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının, egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüleri zemininde Rum tarafı ile iş birliği ilişkisi geliştirmesini öngören  anlayış çerçevesinde yürütülecek müzakerelerle mümkün olabileceğini  de Lute’a iletecek.
 

Lute, Aralık ayı başında adaya gelerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşmüş; ardından ise Atina, Ankara  ve Londra’da 5’li toplantı  için zemin yaratmaya yönelik temaslarda bulunmuştu.

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Son Güncelleme: 10.01.2021 13:23
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarJane Holl LuteBM Genel Sekreteri
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