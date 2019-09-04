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Lute Temaslarını Sürdürecek

BURCU: “SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, SAYIN LUTE İLE TEMASLARI BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEKTİR. BİR SONRAKİ GÖRÜŞMENİN ZAMANI KESİNLEŞTİĞİNDE KAMUOYUNA DUYURULACAKTIR”

Lute Temaslarını Sürdürecek

BURCU: “SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, SAYIN LUTE İLE TEMASLARI BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEKTİR. BİR SONRAKİ GÖRÜŞMENİN ZAMANI KESİNLEŞTİĞİNDE KAMUOYUNA DUYURULACAKTIR”

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:31
Lute Temaslarını Sürdürecek

BURCU: “SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, SAYIN LUTE İLE TEMASLARI BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEKTİR. BİR SONRAKİ GÖRÜŞMENİN ZAMANI KESİNLEŞTİĞİNDE KAMUOYUNA DUYURULACAKTIR”

Lefkoşa, 4 Eylül 19 (.): Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guerres’in geçici Özel Danışmanı  Jane Holl Lute’un, “referans kavramları” üzerindeki temaslarını bir süre daha sürdüreceğini duyurdu.

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Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bugün yaptığı, dört gündeki dördüncü görüşmenin ardından Burcu yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Lute ile temasları bir süre daha devam edecektir. Bir sonraki görüşmenin zamanı kesinleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır” dedi.

Lute, müzakerelerin yeniden başlaması için belirlenmesi gereken referans kavramlarıyla ilgili Pazar gününden itibaren her gün Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ayrı ayrı görüşmeler yapıyor.

(ID/GÜL) FOTOĞRAFLI 

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