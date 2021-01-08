Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanma korkusu başladı!
Kapanma korkusu başladı!
Özersay artık acemi değil
Özersay artık acemi değil
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Gelin aşıları birlikte konuşalım
Gelin aşıları birlikte konuşalım
banner376

Lute, Tatar ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute arasında pazartesi yapılacak görüşmenin saati belli oldu. Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Tatar Lute’u saat 14.30’da makamında kabul edecek.

08 Ocak 2021 Cuma 10:50
Lute, Tatar ile görüşecek
banner337
banner351

Pazar günü adaya gelecek Lute, iki liderle, Kıbrıs konusuyla ilgili gayriresmî 5’li bir toplantı organize etmeye yönelik çalışmalar yapacak.

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede Lute’a, 5 + BM gayriresmî toplantısı öncesi Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüleri zemininde Rum tarafı ile iş birliği ilişkisi geliştirmesini öngören vizyonunu aktaracak.

Lute, Aralık ayı başında adaya gelerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşmüş; ardından ise Atina, Ankara ve Londra’da 5’li toplantı için zemin yaratmaya yönelik temaslarda bulunmuştu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Jane Holl LuteErsin TatarLute Tatar Görüşmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplam 16 hemşire karantinada!
Toplam 16 hemşire karantinada!
Hasgüler: “Akademisyenler de yüksek risk grubunda yer almalı”
Hasgüler: “Akademisyenler de yüksek risk grubunda yer almalı”
Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan Sağlık Bakanlığı’na çağrı
Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan Sağlık Bakanlığı’na çağrı
Maraş Açılım Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi
Maraş Açılım Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi
43. Dönem Asteğmen ve Çavuş Celbi Ant İçme töreni yapıldı
43. Dönem Asteğmen ve Çavuş Celbi Ant İçme töreni yapıldı
Komitedeki bütçe görüşmeleri başladı
Komitedeki bütçe görüşmeleri başladı
TKP-YG 2.Olağan Kurultayı yarın toplanacak
TKP-YG 2.Olağan Kurultayı yarın toplanacak
Geçitkale'de korkunç cinayet! 3 kişi hayatını kaybetti
Geçitkale'de korkunç cinayet! 3 kişi hayatını kaybetti
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum
Döviz kurları
Döviz kurları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim