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Lute Ocak'ta geliyor

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un, Ocak ayının ilk yarısında adada olacağı açıklandı.

24 Aralık 2020 Perşembe 12:10
Lute Ocak'ta geliyor
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BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Ocak ayında geliyor.

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Edinilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un geçen ay adaya yaptığı ziyaretlerde yaptığı temaslarında Şubat ayında yapılması düşünülen gayrı resmi 5+1 konferansla ilgili olumlu izlenim aldığı, ardından da garantör ülkelerle gerçekleştirdiği görüşmelerde bunu pekiştirdiği belirtildi.

Lute'un geleceği tam tarih henüz açıklanmazken, Rum basınına konuşan diplomatik bir kaynak, Lute'un, Genel Sekreter Guterres'e konferansla ilgili olumlu bilgi verdiğini aktardı.

Öte yandan yılbaşı tatili nedeniyle ülkesi Portekiz'de bulunan Guterres'in, Ocak başında New York'a geri döneceği ve 10 Ocak'ta adadaki İyi Niyet Misyonu ile BM Barış Gücü raporlarını Güvenlik Konseyine sunacağı öğrenildi. Konseyin, BM Barış Gücü'nün mandasını 6 ay daha uzatmasının beklendiği de gelen bilgiler arasında...

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Anahtar Kelimeler:
Jane Holl Lute
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