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Lute liderlerle görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un hafta sonu Kıbrıs’a gelmesi ve liderlerle görüşmesi bekleniyor...

05 Ocak 2021 Salı 12:10
Lute liderlerle görüşecek
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BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Şubat ayının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi beklenen Kıbrıs için gayrı resmî 5+1 konferansla ilgili detayları kesinleştirmek üzere hafta sonu yeniden Ada’ya gelmesi bekleniyor.

Alithia Lute’un Ada’ya 10 Ocak Pazar günü geleceğini, 11 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini yazdı.

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Haberde BM’nin bu ön çalışma aracılığıyla prosedürel düzeyde ve gayrı resmî görüşmeden sonra atılacak adımlar için ortak zemin bulmak istediği belirtildi. Gerek BM’nin gerekse müdahil tarafların, prosedürlerin gayrı resmî görüşmeden resmî bir nihai konferansa ilerleyemeyeceğinin bilincinde olduğu, bu yüzden gayrı resmî konferanstan resmî konferansa kadar bir ara-aşamaya zemin oluşturulmak istendiği kaydedildi.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Genel Sekreter’e gayrı resmî konferansa hazır olduğunu ve bundan sonrası için yolu açacak güven yaratıcı önlemler (GYÖ) alma cesaretine sahip olduğunu” göstermek maksatlı mektubunu, Lute’un Ada’ya gelmesinden önce tamamladığını yazdı.

Habere göre, beklenmedik bir gelişme olmaması halinde GYÖ’lerin görüşülmesine gayrı resmî 5+1 konferansın tamamlanmasından sonra başlanması beklenmeli. Keza, ses tonlarının düşürülmesi, resmî bir konferansı gündeme getirecek uygun zemin oluşturulması da gerekiyor. Esasında, bu inisiyatifin doğrudan çökmesini önlemek için bir emniyet supabı görevi görecek bu ara-aşamanın taraflara, en azından biraz daha yakınlaşmaları için zaman ve enstrüman sağlayacağı kaydedildi.

Gazete her şey yolunda gider ve taraflar da siyasi irade gösterirse her şeyin en geç Aralık 2022’ye kadar tamamlanması gerektiğini, sonrasında Rum tarafının bir kez daha Başkanlık Seçimine gideceğini hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Jane Holl LuteKıbrıs
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