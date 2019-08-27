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Lute hafta sonu Kıbrıs’a geliyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, hafta sonu Kıbrıs’a geliyor.

Lute hafta sonu Kıbrıs’a geliyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, hafta sonu Kıbrıs’a geliyor.

27 Ağustos 2019 Salı 12:15
Lute hafta sonu Kıbrıs’a geliyor

31 Ağustos Cumartesi Kıbrıs’a gelmesi beklenen Lute’un, liderlerle Pazar günü ayrı ayrı görüşmesi, pazartesi ise adadan ayrılması öngörülüyor. Lute’un, gerekli olması halinde liderlerle ikinci bir kez daha görüşebileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu dün yaptığı açıklamada, Lute ile yürüttükleri temaslar çerçevesinde Kıbrıs ziyaretinin 31 Ağustos – 2 Eylül arasında geçekleşmesini beklediklerini belirtmişti.

9 Ağustos’taki gayri resmi liderler görüşmesinde, iki liderin Lute tarafından yürütülen referans kavramlarını tamamlama çalışmasına iyi niyetle devam etme kararı ortak açıklamada duyurulmuştu.

Lute’un ziyaretinin ana gündeminin referans kavramlarına ilişkin çalışmaları devam ettirme olduğu belirtiliyor.

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ÇÖZÜM ÇABALARININ RESMEN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN

Diplomatik kaynaklar, Kıbrıs’ta çözüm müzakerelerinin resmen yeniden başlayabilmesi için öncelikle ilgili bütün tarafların aynı hedef doğrultusunda olup olmadıklarının tespit edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Hazırlanması beklenen görev tanımlarının da geçmiş mutabakatları, 11 Şubat Ortak Açıklama Belgesini ve BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da taraflara 30 Haziran 2017 tarihinde sunduğu çerçeveyi içermesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da müzakereler yeniden başlayacaksa bunun geçmişte olduğu gibi ucu açık olamayacağını ancak çözüm odaklı ve zaman tahditli olarak ele alınabileceğine sıkça vurgu yapıyor.

Kıbrıs Türk tarafı ayrıca, zaman kaybetmeden Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı adil bir çözüm ve yeni güven yaratıcı önlemlerin de yaşama geçebilmesi doğrultusunda iyi niyet ve yapıcı bir tutumla çalışmaya devam etmekte kararlı.

Son Güncelleme: 27.08.2019 16:18
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