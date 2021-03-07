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Lute bugün geliyor

BM Genel Sekreteri’nin  Kıbrıs  için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cenevre’de gerçekleştirilecek olan gayriresmi 5+1 konferansın ön hazırlıklarını yapmak amacıyla bugün adaya geliyor.

07 Mart 2021 Pazar 12:00
Lute bugün geliyor
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın  saat 14:30’da Jane Holl Lute’u kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  Berna Çelik Doğruyol tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Tatar’ın,  Kıbrıs Türk tarafının adil, gerçekçi ve sürdürebilir bir uzlaşı için ortaya koyduğu iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde iş birliğine dayalı vizyonu görüşülecek.

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Doğruyol, görüşmede, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayriresmi toplantı programının ve detayların da ayrıntılı şekilde ele alınacağını da  ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Kıbrıslı Türk ve Rum müzakerecilerle de bir araya gelecek olan Lute, 9 Mart Salı günü adadan ayrılacak.

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Son Güncelleme: 07.03.2021 13:11
Anahtar Kelimeler:
Jane Holl Lute
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