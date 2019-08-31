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Lute bu akşam Kıbrıs’a geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, bu akşam Kıbrıs’a geliyor.

Lute bu akşam Kıbrıs’a geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, bu akşam Kıbrıs’a geliyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:36
Lute bu akşam Kıbrıs’a geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, bu akşam Kıbrıs’a geliyor.
Rum haber kaynaklarına göre, bu akşam adaya gelecek olan Lute, yarın ise iki liderle biraraya gelecek.Lute’un yarın sabah 11.00’de Rum Başkanlık Sarayında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, öğleden sonra 17.00’de ise Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bir araya geleceği ve adadan ayrılmasından önce, Pazartesi günü yeniden liderlerle bir araya gelmesinin ihtimal dâhilinde olduğu da belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 31.08.2019 14:13
Anahtar Kelimeler:
Jane Holl Lute
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