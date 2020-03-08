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LTL Okul Aile Birliği: Olayın takipçisi olacağız

Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) Okul Aile Birliği, son günlerde basına yansıyan ve soruşturma başlatılan olay ve iddiaların takipçisi olacaklarından velilerin emin olmaları gerketiğini belirtti.   

LTL Okul Aile Birliği: Olayın takipçisi olacağız

Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) Okul Aile Birliği, son günlerde basına yansıyan ve soruşturma başlatılan olay ve iddiaların takipçisi olacaklarından velilerin emin olmaları gerketiğini belirtti.   

08 Mart 2020 Pazar 07:29
LTL Okul Aile Birliği: Olayın takipçisi olacağız
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LTL Okul Aile Birliği üyeleri, TAK'a ilettikleri yazılı açıklamada, "Okulumuzda gerçekleştiği iddia edilen olayla ilgili tüm velilerimizi bilgilendirme ihtiyacı duyduk.  930 öğrencisi ve 100 öğretmeni bulunan okulumuzda, Okul Aile Birliği olarak bu münferit olayın ortaya çıktığı ilk günden beri olayın takipçisi olduğumuzu, bakanlığımızla, polisimizle ve okul idaremizle irtibatta olduğumuzu belirtmek isteriz. Şu anda soruşturmanın devam ettiği ve gereken her şeyin yapılacağı bilgisini aldık" ifadelerini kullandı. 

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Tüm velilerin, bu konuda Okul Aile Birliği'ne güvenmeleri çağrısı yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın bu durumdan etkilenmemesi için gereken her şeyi yapacağımızı, sosyal medyada çıkan yazılara itibare etmemenizi saygı ile bilgilerinize sunarız" denildi.

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Son Güncelleme: 08.03.2020 10:40
Anahtar Kelimeler:
Ltl Okul Aile BirliğiLtl Taciz
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