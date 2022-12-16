LTB Başkan adayı Harmancı: LTB’yi icraat yapan bir belediye haline getirdik

LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB’yi icraat yapan bir belediye haline getirdiklerini belirterek, “Biz halkın hizmetkarlarıyız” ifadelerini kullandı.

LTB başkan adayı Mehmet Harmancı, Eziç’te basın toplantısı düzenledi.

LTB'nin geçmiş 8.5 yılı iyi yönetim örneklerini taşıdığını kaydeden Harmancı, “Biz diktatör değil, halkın hizmetkarlarıyız” dedi.

“LTB’Yİ İCRAAT YAPAN BİR BELEDİYE HALİNE GETİRDİK”

Harmancı, LTB’yi icraat yapan bir belediye haline geldiklerini dile getirerek, “901 personelle göreve geldik şu an personel sayısı 722... İstihdama dayalı büyüme ortaya koymadık” ifadelerini kullandı.

Karar alma süreçlerine ve bütçenin belirlenme aşamasında katılımcı bir anlayış sağladıklarını ifade eden Harmancı, “Bölge toplantıları yapıyoruz, muhtarlara ve sivil toplum örgütlerine anketler yapıyoruz” diye konuştu.

Harmancı, atık sulardan ve hayata geçirilen yapılardan gelir elde ettiklerini kaydederek, “Her bir ihalemiz son derece şeffaf olarak gerçekleşti. Dayanıklı bir mali yapı yarattık” dedi.

“EKONOMİSTLERLE TOPLANTILAR YAPIP, PANDEMİ DÖNEMİNDE FARKLI SENARYOLARI ELE ALDIK”

Bu ülkede 28 belediye ve sayısız devlet dairesi olduğuna dikkat çeken Harmancı, “Ekonomistlerle planlama toplantıları yapıp, pandemi döneminde farklı senaryoları ele aldık” ifadelerini kullandı.

Harmancı, LTB’nin borçlarıyla ilgili manipülasyon yaratıldığını söyleyerek, “Doğrudan doğruya borçlar konusunda çirkin saldırı yapılıyor” diye konuştu.

2015 yılından itibaren kamuya 0 borç yarattıklarını, 2018'de banka borçlarını kapattıklarını kaydeden Harmancı, “Geriden gelen ve bizden önce yaratılan borç 248 milyon TL’ydi. 74 milyonunu geri ödedik” açıklamasında bulundu.

“FAKİRLEŞMEYE RAĞMEN ÇOK CİDDİ TAHSİLAT ORANI YAKALADIK”

Harmancı, LTB’nin öz kaynaklarından elde ettiği gelirin 134 milyon TL olduğunu hatırlatarak, “Lefkoşa Türk Belediyesi'ne halk güveniyor, halkla bağ kurduk... Fakirleşmeye rağmen çok ciddi tahsilat oranı yakaladık” dedi.

LTB olarak her ay 1.7 milyon TL borç ödediklerini ve bu konudaki çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, “Bu ülkede iyi yönetimin üzerine kara çalınamaz” ifadeleri kullandı.

TDP’nin LTB Başkan adayı Harmancı, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

“NİTELİKSEL VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ANA HEDEFİMİZDİR”

Önümüzdeki döneminde niteliksel ve kentsel dönüşümün ana hedefi olduğunu vurgulayan Harmancı, “Adil, kapasayıcı ve olası risklere hazırlıklı bilimse yaklaşımı dijitalleşme ile hedefliyoruz” dedi.

Harmancı, altyapı eksikliklerin giderilmesi yeni dönemdeki öncelikli projeleri arasında yer aldığını ifade etti.

“51/95 sayılı yasaya ilişkin kimin ne kadar çalışma yaptığını sizin takdirinize bırakmak istiyorum” diyen Harmancı, bütün komite toplantısında bulunduklarını ve 70 sayfa üzerinden öneriler verdiklerini söyledi.

“FAKİRLEŞMEYE RAĞMEN ÇOK CİDDİ TAHSİLAT ORANI YAKALADIK”

Harmancı, LTB’nin öz kaynaklarından elde ettiği gelirin 134 milyon TL olduğunu hatırlatarak, “Lefkoşa Türk Belediyesi'ne halk güveniyor, halkla bağ kurduk... Fakirleşmeye rağmen çok ciddi tahsilat oranı yakaladık” dedi.

LTB olarak her ay 1.7 milyon TL borç ödediklerini ve bu konudaki çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, “Bu ülkede iyi yönetimin üzerine kara çalınamaz” ifadeleri kullandı.

LTB Başkan adayı Harmancı, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili de açıklamalarda bulundu.