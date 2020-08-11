LTB’ye ait Veteriner Ali Güçlü Mezbahası’nın işletme devri ihalesi için sözleşme imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) ait Veteriner Ali Güçlü Mezbahası’nın işletme devri ihalesi için sözleşme imzalandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, imza töreninde yaptığı konuşmada, uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından donanım ve teknolojik olarak ülkenin en modern ve en hijyenik mezbahası için söz konusu ihaleyi imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

LTB Başkanı Harmancı, Veteriner Ali Güçlü Mezbahası’nın kendisinden iki dönem önce görev yapan belediye başkanı döneminde gündeme gelen bir proje olduğunu belirterek, yurttaşların sağlıklı et tüketiminde öncü olması beklenen mezbaha projesinin hayat bulabilmesi için çok zorlu bir süreçten geçildiğini ifade etti.

Bu süreçte öncelikle sorun ve borç yaratmak yerine, LTB olarak, maddi sorunlar, ardından da hukuki sorunlar yaşadıklarını kaydeden Harmancı, “Mezbaha belediyenin dava edilmesiyle sonuçlanan finansman problemlerinden dolayı yıllardır atıl kalmıştı. Mezbahayı Lefkoşa’ya ve ülkeye kazandırılabilmek için büyük bir mücadele neticesinde hukuki sıkıntıları çözdük. Projenin yapımı diğer başkanlar, ödemesi ise bizim dönemimizde oldu” dedi.

Başkan Harmancı, sektörün en deneyimli firmalarından KIB-ET’in işletmesini yapacağı mezbahanın, Lefkoşalıların ve tüm ülke halkının en önemli gerekliliklerinden olan doğru kesim yöntemleri ve sağlıklı koşullarda et tüketimine en iyi şekilde cevap vereceğine inandığını belirtti. Başkan Harmancı, bundan böyle LTB sınırları içerisinde satılacak etlerde LTB’nin mührü olacağına da dikkat çekti.