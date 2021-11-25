LTB’nin yeni kadın sığınma evi hizmete girdi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ülkedeki ilk ve tek sığınma evi yeni binasına taşındı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre 2016 yılından beri her yıl yaklaşık 100 “şiddet direnişçisi” kadın ve çocuklarına barınma, hukuki destek, psikolojik destek, eğitim, iaşe desteği, iş bulma gibi hizmetler sunan Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali desteği ile inşa edilen yeni sığınma evi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan bugün hizmet vermeye başladı.

AB standartlarında çok daha uygun fiziki şartlarıyla daha fazla direnişçi kadına hizmet verecek olan, yüksek güvenlik ve modern yaşam standartlarına göre tasarlanıp inşa edilen tesis, birçok yönü ile bu alandaki mağduriyetlere karşı önemli bir güvence taşıyor.

Yeni Kadın Sığınma Evi’nin hizmete girdiği bugün LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’a yeni tesisin tanıtımını yaptı.

İki bakana tüm bölümleri, tesisin işleyiş şeklini ve amaçlarını aktaran Başkan Harmancı’ya LTB Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz ve Toplum Çalışmaları Şube Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe eşlik etti. İncelemelerin ardından Başkan Harmancı ve bakanlar açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman LTB Başkanı Harmancı ve ekibini kutladı. Çağman, buradan yararlanacak olan kadın sığınmacıların yeniden sosyal yaşama kazandırılabilmesine yoğunlaşmak gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de Harmancı’yı bu tesisi ülkeye kazandırdığı için kutlayarak kadın şiddetin tüm kurumların ortak mücadelesi ile önlenebileceğine işaret etti.

HARMANCI: “BÖLGE, KİMLİK, DİN, DİL, CİNSEL YÖNELİM, MESLEK GİBİ HİÇBİR AYRIM YAPMADAN HİZMET VERİYORUZ”

Başkan Mehmet Harmancı, LTB’nin aile içi şiddet yaşayan direnişçilere yönelik koruma ve destek hizmetlerini 5 yıldan beridir kesintisiz olarak verdiğini kaydederek, Şiddete Karşı Yan Yana Projesi ile de Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü çeşitli önleme, destek ve koruma politikalarının hayata geçmesi için de ilgili paydaşlarla çalışmalar yapıldığını söyledi.

Harmancı “Ülkenin tek sığınma evi olarak bölge, kimlik, din, dil, cinsel yönelim, meslek gibi hiçbir ayrım yapmadan hizmet sunacak olan bu bina, eski binaya kıyasla çok daha fazla kadın ve çocukların geçici evi olacak. Finansmanı sağlayan Avrupa Birliği’ne, tüm ekip arkadaşlarıma ve emek verenlere çok teşekkür ederim, bugünden sonra umarım umutlar daha da yeşerecek” dedi.

YILMAZ: “SIĞINMA EVİ VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN EN GÖRÜNÜR TARAFIDIR”

LTB Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Ömür Yılmaz ise Kadın Sığınma Evi’nin verdikleri mücadelenin en görünen tarafı olduğunu belirterek, görünmeyen tarafta da sağladıkları iş birlikleri ile önemli işler yaptıklarını söyledi.

Hayata geçirilen koordinasyon mekanizmasına atıfta bulunan Yılmaz, bu iş birliği sayesinde 24 saat aktif olarak telefon ve mesajlarla ihbarların değerlendirildiğini, bu sayede de ileriye doğru adımlar atıldığını kaydetti.