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LTB’nin yeni doğan bebekler için “Hoşgeldin Bebek” projesi devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından 2020 yılında başlatılan ve yeni doğan bebeklerin ihtiyacını karşılayan “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında bugüne kadar yüze yakın aileye yeni doğum paketi dağıtıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:15
LTB’nin yeni doğan bebekler için “Hoşgeldin Bebek” projesi devam ediyor
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LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Halkla İlişkiler Birimi personeli, yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek “Hoş geldin Bebek” paketini takdim ediyor.

Nüfus Kayıt Dairesi iş birliğinde elde edilen veri paylaşımı ile ziyarete gidilen ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulunulurken, bebeklerin ilk ihtiyaçları arasında yer alan battaniye, sırt bezi, zıbın ve bebek bezinden oluşan paketler hediye ediliyor.

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2020 yılında başlattıkları proje ile başkentte doğan ve ailesi Lefkoşa’da yaşayan her çocuğa hoş geldin diyerek ebeveynlerin ilk ihtiyaçlarına yardımcı olduklarını söyledi.

“Tüm yeni doğan bebeklerimize aileleriyle beraber mutlu, sağlıklı bir ömür diliyoruz” diyen Harmancı, "Şehrimize ve dünyamıza yeni gelen bu bebeklerin barış içerisinde bu adaya sımsıkı sarılarak büyümelerini istiyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 20.05.2021 14:29
Anahtar Kelimeler:
Hoşgeldin BebekLtb
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