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LTB’nin toplam 20 sosyal medya etkinliği yurttaşlarla buluşuyor

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:00
LTB’nin toplam 20 sosyal medya etkinliği yurttaşlarla buluşuyor
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“AMAÇ; ZORLU SÜREÇTE YURTTAŞLARIN DAHA KEYİFLİ, SAĞLIKLI ZAMAN GEÇİRMELERİNİ SAĞLAMAK”

“HEM ÇOCUKLARA HEM YETİŞKİNLERE YÖNELİK TOPLAM 20 SOSYAL MEDYA ETKİNLİĞİ”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Bakanlar Kurulu tarafından koronavirüs  (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde 15 Şubat’a kadar ilan edilen tam sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan yurttaşların zamanlarını daha iyi değerlendirmelerine yönelik sosyal medya kanalları üzerinden çeşitli aktiviteler sunuyor.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, tam sokağa çıkma yasağı süresince, belediyenin sosyal medya kanalları üzerinden farklı aktiviteleri yurttaşlarla buluşturarak, evde kaldıkları bu zorlu süreçte daha keyifli, eğlenceli, öğretici, sosyal ve sağlıklı zaman geçirmelerine olanak yaratabilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, LTB Sosyal Medya hesapları üzerinden 6-14 Şubat tarihleri arasında, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik fiziksel ve spor aktiviteleri, şiir ve müzik dinletileri, oyun ve masal saati gibi toplam 20 sosyal medya etkinliğinin yer alacağı belirtildi.

LTB’nin 14 Şubat Pazar Günü’ne kadar sürecek olan sosyal medya etkinliği programı şöyle:

“6 Şubat 2021 Cumartesi

16.30 Evden Eve Şiirler (Şair:Nazım Hikmet,  Şiir:Karıma Mektup, Seslendiren:Serkan Soyalan)

21.00 Lefkoşa Belediye Orkestrası Zaman Tüneli Konseri (1940’lardan 2000’lere Şarkılar)

7 Şubat 2021 Pazar

11.30 – Sesli Kitap – Don Kişot (Cem Aykut)

8 Şubat 2021 Pazartesi

16.30 – Ezgi Bertiz ile Çocuk Şarkıları Konseri (Canlı)

21.00 Sahneden Eve Oyunlar – (O.B.E.B Ortak Bölenlerin En Büyüğü – Lefkoşa Belediye Tiyatrosu)

9 Şubat 2021 Salı

17.00 Merigiziko ile Çocuk Saati (Merve Berova – Gizem Sarıdaş)

21.00 Asu Demircioğlu ile Başka Programı – LTB Özel Bölümü (Canlı)

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10 Şubat 2021 Çarşamba

17.00 Evden Eve Şiirler (Şair: Atilla İlhan Şiir: Böyle Bir Sevmek – Seslendiren:Serkan Soyalan

20.00 Ezgi Bertiz ile #hasdagSoru (Canlı)

11 Şubat 2021 Perşembe

10.30 Hanife Tayyareci ile Çocuklara Masallar (Canlı)

21.00 Asu Demircioğlu ile Başka Programı (Canlı)

12 Şubat 2021 Cuma

11.30 Sesli Kitap – Sakar Cadı Vini’nin Kış Maceraları (Asu Demircioğlu)

16.30 Asu ile Oyun Saati (Çocuklar için oyunlar)

21.00 Evvelimiz Ahirimiz Türküler (Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu)

13 Şubat 2021 Cumartesi

10.30 Spor Evinde, Sağlığın Yerinde (Aylin Çörekçioğlu ile Çocuklar için Temel Egzersizler)

16.30 Hanife Tayyareci ile Çocuklara Masallar (Canlı)

21.00 Sahneden Eve Oyunlar – Kayıp (Lefkoşa Belediye Tiyatrosu)

14 Şubat 2021 Pazar

10.30 Sesli Kitap – Çizmeli Kedi (İzel Seylani)

21.00 Nihat Ağdaç ile Müzik dinletisi.”

          

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Son Güncelleme: 06.02.2021 17:20
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