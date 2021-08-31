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LTB’nin işyeri denetimleri sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş yerlerine yönelik denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 23-27 Ağustos tarihleri arasında 105 iş yerini, Zabıta Şubesi ekipleri de 63 işyerini denetledi.

31 Ağustos 2021 Salı 14:00
LTB’nin işyeri denetimleri sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin koordinesinde gerçekleştirilen haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri gibi uyulması gereken kurallar kontrol ediliyor.

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından yapılan denetimlerde 1 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 2 birim ürün müsadere edildi.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyle:

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“16 spor salonu, 4 eğitim merkezi, 4 düğün salonu, 30 kuaför/güzelik /berber salonu, 10 bet ofis, 1 dövme salonu, 1 oyun salonu, 1 oto yıkama, 1 bar, 6 restoran, 1 casino, 11 hotel, 1 dernek, 2 kahvehane, 6 çocuk parkı büfesi, 3 sinema, 7 market.”

LTB Zabıta Şubesi’nin gıda, eğlence, market tarzı işletmelere yaptığı gece denetimlerinde maske, mesafe, hijyen kuraları ile hem çalışanlar hem de müşterilerin PCR testleri kontrol ediliyor.

Yurttaşların, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebilecekleri belirtildi.

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Son Güncelleme: 31.08.2021 14:20
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