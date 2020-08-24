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LTB’nin doğa,toprak ve beraber üretimi buluşturduğu “Hobi Bahçeleri” şehre yayılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından şehir genelinde belediyeye ait yeşil alanlarda yurttaşların üretim yapabilmeleri ve doğa ile daha sık buluşmaları için oluşturduğu hobi bahçeleri her yıl genişleyerek başkente yayılıyor..

24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:12
LTB’nin doğa,toprak ve beraber üretimi buluşturduğu “Hobi Bahçeleri” şehre yayılıyor
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İlk kez 2017 yılında Taşkınköy Laden Sokak’ta doğa dostu bir grup bölge sakini ile LTB işbirliği içerisinde uygulanan hobi bahçeleri 2020 itibarı ile 4 farklı alan ve 3 bölgede yer alıyor.


Göçmenköy,Taşkınköy ve Küçük Kaymaklı’ya genişleyen uygulama
LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın girişimleri ve yurttaşların iş birliği ile Taşkınköy bölgesinde uygulamaya başlanan ilk hobi bahçesinin ardından ikinci hobi bahçesi 2019 yılında Küçük Kaymaklı bölgesinde Kazım Karabekir Sokak’ta uygulandı.
Bu iki uygulamayı örnek alan yine bir grup Taşkınköy sakini 2019’da LTB’nin yönlendirmeleri ile bu kez de Hüzün Ana Sokak’ta yeni bir hobi bahçesi yarattı.2019 yılı sonunda ise Göçmenköy 1.Etap Sosyal Konutları içerisinde yine LTB’ye ait bir yeşil alan içerisindeki işgaller kaldırılarak alanda çevre düzenlenmesi yapıldı ve oluşturulan alanlar 2020 yılı başından itibaren hobi bahçesi olarak yeşil alan çevresindeki komşuların kullanımına bırakıldı.
Komşuluk ilişkileri gelişiyor,sosyalleşme ve beraber sebze-meyve üretimi yapılıyor

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LTB’nin bilgilendirme ve teknik desteği ile 40’a yakın kişinin uygulama yaptığı hobi bahçelerinde sebze ağırlıklı olmak üzere meyveler ve mevsimlik bitkiler de yetiştiriliyor. LTB’ye ait 25-40 metrekarelik alanda bulunan hobi bahçeleri bir yandan sağlıklı meyve-sebze üretimine imkan tanırken, bir yandan da bölge sakinleri için sosyalleşme ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesini sağlıyor.
Yerel yönetim-muhtarlık-yurttaş beraberliğinin örnek bir çevreci uygulaması
Ülkemizde yerel yöneticilikte ilk kez başkent Lefkoşa’da başlayan bu uygulama ile yerel yönetim-muhtarlık-yurttaş beraberliğinde örnek bir çevreci uygulamaya imza atılıyor.


2021 yılı sonunda hedef 8 farklı alanda 10’dan fazla Hobi Bahçesi
Hobi bahçelerinin şehirdeki hayatın bir parçası haline gelmesini hedefleyen LTB,zaman zaman organik tarıma da bir altyapı oluşturan hobi bahçelerinin farklı bölgelerde de hayat bulması için planlamasını yapmış bulunuyor.LTB,2021 yılı sonunda 8 farklı alanda 10’dan fazla Hobi Bahçesi uygulamasını hayata geçirmeyi hedefliyor. Kendi bölgelerinde hobi bahçesi oluşturulmasını talep eden yurttaşlar LTB Park Bahçeler Şubesi’ne 60 85 313 numaralı telefondan ulaşabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
Hobi Bahçeleri
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