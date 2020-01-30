banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119061
ALTIN
304.277
DOLAR
5.9805
STERLİN
7.8230
EURO
6.5941
Perde kapanırken Özersay
BAŞYAZI
Mağusa Hastanesi’nin Neşteri
Dr.İlker İpekdal
Arıklı Yanlış Noktada
Derviş Gezer
Serdar Denktaş uyandı!
Çiğdem Dürüst
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

LTB’nin depremzedeler için topladığı malzemeler K.K.T Kızılayı’na teslim edildi

LTB’nin depremzedeler için başlattığı kampanyada topladığı malzemeler Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim edildi.

LTB’nin depremzedeler için topladığı malzemeler K.K.T Kızılayı’na teslim edildi

LTB’nin depremzedeler için başlattığı kampanyada topladığı malzemeler Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim edildi.

30 Ocak 2020 Perşembe 08:46
LTB’nin depremzedeler için topladığı malzemeler K.K.T Kızılayı’na teslim edildi

LTB İdari Hizmetler Şubesi tarafından yürütülen 3 günlük kampanya süresince bağışlanan 1965 parça kıyafet ve 470 battaniye, bu sabah Kızılay’a verildi.
Teslim sırasında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Esat Altay, LTB’nin depremzedeler için topladığı malzemeleri teslim almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, KKTC halkının birlik içinde gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti.

banner317
LTB İdari Hizmetler Şube Amiri Münevver Atakan ise, Türkiye’de meydana gelen depremin ardından başlattıkları kampanyaya gösterilen ilgiye teşekkür ederek, KKTC  halkının duyarlılığından mutluluk duyduklarını belirtti.
Atakan, bağış kampanyası süresince özverili şekilde çalışan 125 kişilik LTB ekibine ve katkı koyan şirketlere teşekkür ederek, LTB olarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlayabilmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
 

Son Güncelleme: 30.01.2020 12:54
Anahtar Kelimeler:
LTB’nin Depremzedeler Için Topladığı Malzemeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tarar Yanan Evin Sakinlerini Ziyaret Etti
Başbakan Tarar Yanan Evin Sakinlerini Ziyaret Etti
Özersay: “Çözümden önce doğal gaz konusunda iş birliği yapılabilir”
Özersay: “Çözümden önce doğal gaz konusunda iş birliği yapılabilir”
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
Tatar: “Egemen eşitlik temelinde adada var olamak şehitlere borcumuzdur”
Tatar: “Egemen eşitlik temelinde adada var olamak şehitlere borcumuzdur”
Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği: “ CYPFRUVEX’i bu kaos ortamından çıkarın”
Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği: “ CYPFRUVEX’i bu kaos ortamından çıkarın”
Türkiye, Tacikistan Ve Kazakistanlı Sanatçıların Sergileri Açıldı
Türkiye, Tacikistan Ve Kazakistanlı Sanatçıların Sergileri Açıldı
GAÜ ara dönem yatay heçiş başvuruları için son gün 5 Şubat
GAÜ ara dönem yatay heçiş başvuruları için son gün 5 Şubat
Ercan’a termal kamera ve karantina odası
Ercan’a termal kamera ve karantina odası
Amatör Denizci Belgesi (adb) Kısa Mesafe Telsiz (kmt) Operatörlüğü 4. Eğitim Ve Sınavı Cumartesi Yapılacak
Amatör Denizci Belgesi (adb) Kısa Mesafe Telsiz (kmt) Operatörlüğü 4. Eğitim Ve Sınavı Cumartesi Yapılacak
Gönyeli Belediyesi: “Önceliğimiz halk sağlığı ve çocukların güvenliği”
Gönyeli Belediyesi: “Önceliğimiz halk sağlığı ve çocukların güvenliği”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim