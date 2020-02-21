LTB’den peyzaj alanında önemli yatırım

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Greensense Landscape Ltd. adına Mehmet Emre Olgaçer’in imza koyduğu ihale ile belediyenin parklar, refüjler, çember ve adalar ile yeşil alanların peyzaj ve bakım çalışmaları yapılacak.

Finansmanlığını LTB’nin sağladığı ve 756 bin TL’ye mal olacak ihale 12 ay içerisinde tamamlanacak.

Başkan Harmancı: Bu bir süreçtir ve her gün üzerine koyarak ilerlemeye devam ediyoruz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın hem görsel anlamda daha iyi bir görünüme sahip olabilmesi hem de kamusal alanlarının sürekli bir şekilde kullanılabilir ve temiz durumda olabilmesine önem verdiklerini belirtti. Başkan Harmancı, “hem kendi ekiplerimizin gayretleri hem de bu ihale sonucunda alacağımız hizmetle de şehirdeki peyzaj çalışmalarını daha iyi bir noktaya taşımaya çalışıyoruz.” dedi.

Bunun bir süreç meselesi olduğunu, her geçen gün üzerine koyarak ilerlediklerini aktaran Başkan Harmancı, parkların düzgün ve erişilebilir bir yapıda olması yanında insanlarımızın keyif alacağı yerler olarak düzenlendiğini, sırada diğer yeni yerlerin yapımı ve mevcut yerlerin daha iyi seviyeye taşınması olduğunu belirtti.