banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
460.837
DOLAR
7.3653
STERLİN
9.7040
EURO
8.7151
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

LTB’den okullara yönelik geniş kapsamlı çalışmalar

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesinde belediye sınırları içerisinde devlete ait okullarda geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına 13 Ağustos tarihinden itibaren devam ediyor.

16 Ağustos 2020 Pazar 10:33
LTB’den okullara yönelik geniş kapsamlı çalışmalar
banner337
banner351

LTB Temizlik Şubesi ekipleri, LTB Park Bahçeler ile LTB Trafik ve Yol Hizmetleri Uygulama Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması ile belli bir program çerçevesinde yapılan çalışmalar ağustos ayının sonunda eksiksiz tamamlanacak.

banner341
Çalışmalar kapsamında uzun süredir kapalı olan okullardaki ağaçlar budanıyor, tüm yaya geçitleri ve kasisler boyanıyor, otlar dahil olmak üzere kapsamlı temizlik yapılıyor.

Çalışmalar 34 okulda yapılıyor
LTB Temizlik Şubesi yetkilileri her yıl rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde okulların açılacağı tarihten önce LTB’nin hizmet alanı içerisinde yer alan 34 okulda kapsamlı çalışmaların yapıldığını ifade ettiler.

Okullar çevresindeki tüm yaya geçidi ve kasisler boyanıyor
LTB Trafik ve Yol Hizmetleri Uygulama Şubesi yetkilileri ise tüm devlet okullarının önlerindeki yaya geçitleri ile yol boyundaki kasislerin boyanma ve eksiklerin giderilmesi çalışmalarının devam ettiğini kaydettiler.

banner360
Son Güncelleme: 16.08.2020 10:39
Anahtar Kelimeler:
LtbOkullar TemizlikLefkoşa Türk BelediyesiLtb Okullar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan Hakları Derneği: “14-15 Ağustos tarihe Rum Yunan gaddarlığı olarak geçti”
İnsan Hakları Derneği: “14-15 Ağustos tarihe Rum Yunan gaddarlığı olarak geçti”
Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı yeniden Latif Akça
Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı yeniden Latif Akça
Çağatay: “Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı nefes alma alanı olarak korunmalıdır”
Çağatay: “Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı nefes alma alanı olarak korunmalıdır”
Defin saatlerinde değişiklik!
Defin saatlerinde değişiklik!
UBP'den Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik strateji toplantısı
UBP'den Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik strateji toplantısı
Pilli: "Halk, bizim açıklamalarımıza itibar etsin"
Pilli: "Halk, bizim açıklamalarımıza itibar etsin"
TC Dışişleri: "Fransa'nın gerilimi artıracak adımlar atması kabul edilemez"
TC Dışişleri: "Fransa'nın gerilimi artıracak adımlar atması kabul edilemez"
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Hava durumu
Hava durumu
Pilli: 10 pozitif vakaya rastlandı
Pilli: 10 pozitif vakaya rastlandı

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim