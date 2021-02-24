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LTB’den müzisyenler için destek projesi…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) pandemi  nedeniyle uzun süredir mesleğini icra edemeyen ve müzik dışında maddi geliri olmayan müzisyenlerin yanında olacağını açıkladı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 12:55
LTB’den müzisyenler için destek projesi…
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Pandemi döneminde çalışma imkânı bulamayan müzisyenlere destek verebilmek için LTB, “Kentin Müzisyenlerinin Yanındayız” projesi için başvuruları bugün almaya başladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, başvurularla müzisyenlere hem sanatlarını icra etme fırsatı yaratılacak, hem de maddi  destek sağlanacak.

Bandabuliya Sahnesi’nde pandemi kurallarına uygun şekilde 30 dakikalık seyircisiz şekilde yapılacak performanslar LTB ve LBO’nun sosyal ve dijital medya kanalları ile tüm yurttaşlarla buluşacak. 

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Yapılacak başvurularla birlikte belirlenecek müzisyenlere performanslarının ardından maddi katkıda bulunulacak. 

Müzisyenler 22 39825 ve 0533 8771573 numaralı hatları, 3 Mart Çarşamba gününe kadar 09.00-18.00 saatleri arasında arayarak kayıt yaptırabilecek.

Aynı şekilde 3 Mart tarihine kadar https://www.lefkosabelediyesi.org/muzisyen-kayit adresinden de başvuru kabul edilecek. 

Yapılan açıklamada, başvuracak olanların LTB sınırları içerisinde ikamet etmesi, 18 yaşından büyük olması ve müzik dışında herhangi bir geliri olmaması gerektiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 24.02.2021 13:55
Anahtar Kelimeler:
Müzisyenler DestekLtb
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