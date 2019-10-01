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LTB’den ihbar, para cezası ve faaliyet durdurma

8 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

LTB’den ihbar, para cezası ve faaliyet durdurma

8 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

01 Ekim 2019 Salı 09:45
LTB’den ihbar, para cezası ve faaliyet durdurma

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri,  8 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 23-27 Eylül  tarihleri arasında 50 iş yerinde  yapılan denetimlerde, Erol Senova Şti. Ltd. isimli işletmeye izinsiz iş yeri çalıştırmaktan; Sultan Kahve, Seyit Taha Döner, Filiz Çetin Büfe, Ciğerci Muro, Budak Pastanesi, Ali Kaya, Ada Mutfağı, İştah Restoran, Zekai’nin Yeri, All The Perks isimli işletmelere ise  izinsiz iş yeri ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan Belediyeler Yasası  kapsamında para cezası kesildi. 

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Negros Elit Market  isimli iş yerinden 9  birim (54 Adet) son kullanma tarihi geçmiş ürün, Mücahitler Park Büfesi’nden  2 birim ürün uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiğinden dolayı, Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden ise 1 birim ürün etiket bilgisi olmadığından dolayı müsadere edildi.

Ayrıca, Mücahitler Parkı Büfesi isimli işletmenin; izinsiz iş yeri ve sağlık karnesiz personel çalıştırdığı için faaliyeti durduruldu.

Son Güncelleme: 01.10.2019 13:56
Anahtar Kelimeler:
Halk Ve Çevre Sağlığı ŞubesiLtb
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