banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1100
ALTIN
465.893
DOLAR
7.4460
STERLİN
9.5947
EURO
8.8109
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

LTB’den geçici mesai  düzenlemesi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ülkemizdeki yerel vakalardaki artışın ardından sosyal mesafe kuralına uygun, rotasyon usulü çalışma sistemine geçiş yapıyor.

11 Eylül 2020 Cuma 11:15
LTB’den geçici mesai  düzenlemesi
banner337
banner351

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ülkemizdeki yerel vakalardaki artışın ardından sosyal mesafe kuralına uygun, rotasyon usulü çalışma sistemine geçiş yapıyor.

Bu çerçevede LTB’de memur olarak görev yapan çalışanlar rotasyon usulüne göre çalışacak.

Yeni düzenleme ile  memur çalışanlar birgün LTB binasında görev alırken, diğer günde ise online şekilde hizmet verecekler.

İşçi statüsünde bulunan çalışanlar ise her sabah saat 07:00 itibari ile göreve başlayacak  ve saat 12:00’da görevlerini tamamlayacaklar. İşçi statüsündeki çalışanlar LTB’nin Sanayi Bölgesi’nde yer alan İdari Hizmet binalarına giriş yapmadan ilgili şubelerinin belirlediği iş çizelgesindeki görev yerlerinde hizmet vermeye başlayacak. 

Haspolat ve Hamitköy Şubeleri de sabah saat 08:00 ile 12:00 saatleri arasında hizmet verecek.  

LTB idaresi tarafından yapılan açıklamada yerel bulaş vakalarının yüksek olması nedeni ile olası bir bulaş durumuna karşı riski minimuna indirmek düşüncesi ile hareket edildiği, bu uygulamanın geçici olarak hayata geçirileceği ve vakaların seyrine göre tekrardan degerlendirileceği  belirtildi. 

Uygulama, 14 Eylül Pazartesi hayata geçirilecek, Bakanlar Kurulu’nun alacağı kış mesai saatleri uygulaması göz önünde bulundurulacak.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ada-Sen, pandemi süreci ile ilgili Önerilerini başbakanlığa sundu
Ada-Sen, pandemi süreci ile ilgili Önerilerini başbakanlığa sundu
Temmuz Ve Ağustos Ayı Destek Ödemeleri Bugün Yapılıyor
Temmuz Ve Ağustos Ayı Destek Ödemeleri Bugün Yapılıyor
KTAMS Greve Devam Ediyor
KTAMS Greve Devam Ediyor
Milliyetçi Demokrasi Partisi’nde Yeni Görevlendirmeler
Milliyetçi Demokrasi Partisi’nde Yeni Görevlendirmeler
Bakanlar Kurulu Toplanacak
Bakanlar Kurulu Toplanacak
11 Eylül 2020 Ek Gündem
11 Eylül 2020 Ek Gündem
11 Eylül 2020 Cuma Gündemi
11 Eylül 2020 Cuma Gündemi
Yabancı uyruklu öğrencilerden önemli çağrı: "KKTC'ye gelmekten korkmayın"
Yabancı uyruklu öğrencilerden önemli çağrı: "KKTC'ye gelmekten korkmayın"
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Sağlık Bakanlığı: Girne'de ücretsiz PCR uygulaması yapacak
Sağlık Bakanlığı: Girne'de ücretsiz PCR uygulaması yapacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim