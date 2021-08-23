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LTB’den etkinlik… “Bu kez Asya’mız için spor yapıyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), SMA Tip-1 hastası Asya bebek için 26 Ağustos Perşembe günü Merkez Lefkoşa’da spor etkinliği düzenliyor.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:05
LTB’den etkinlik… “Bu kez Asya’mız için spor yapıyoruz”

LTB’den yapılan açıklamaya göre, “Bu Kez Asya’mız İçin Spor Yapıyoruz” sloganıyla belediye organizasyonunda yapılacak etkinlikte, elde edilecek tüm gelir Asya bebeğin tedavisinde kullanılacak.

Spor salonlarının farklı aktiviteleri ile yer alacağı etkinlikte, katılımcılar, etkinlik boyunca sağlıklı yiyecek-içecek stantlarından alışveriş yapabilecek. Katılımcıların Asya bebeğe umut olurken, DJ eşliğinde spor yaparak, güzel bir gün geçirebileceği belirtildi.

Etkinlikte, Arshiya Yoga Life Center, Ness, Ace Fitness, Dance Show, Power Fit, Vip Sport, Ateam Spor, Sbox, Yaren Kızılşahin, Guralpfit, Fitstop, Dup Fintess, Yogakio, Sera Fitness ile Cranberries spor salonları birçok farklı spor aktivitesi sunacak.

GİRİŞTE AŞI KARTI, PCR VEYA ANTİJEN GÖSTERİLECEK

17.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğe girişte, aşı kartı, PCR ve/veya antijen test sonucunun gösterilmesi gerekiyor. Etkinlik programı şöyle:

17.15-17.20 Hazal Sokullu Dans Ekibi Dans Show

17.30-21.00 Ness Club CrossFit-Plates-Kick Box

17.30-17.40 Ace Fitness Kango Jump

18.00-18.20 Dans&Cimanstik Show Mod Dans ve Spor Merkezi

18.30-18.40 Cimanstik Show Ayel Jimnastik ve Lefkoşa Cimanstik Klübü

18.40-18.45 Dance Show Red Raw Dance Complex

18.00-19.00  Arshiya Yoga Life Center    Yoga

19.00-21.00  Yogakio Yin&Yang (Vinyasa Flow)

18.45-19.00  Power Fit  Kango Jump

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18.00 –19.00  Vip Sport                             Abs/Glute

                         Ateam Spor                        Box

                         Sbox                                   Kickbox Muaythai

                         Yaren Kızılşahin                 Fonksiyonel Antreman

                         Guralpfit                              Fonksiyonel Antreman

19.00-19.05  Dance Show  Red Raw Dance Complex

19.05-19.35  Fitstop            Jumping Fitness

19.35-19.45 Dup Fitness      Spining

19.45-20.15  Ness Club         Spining

20.15-20.45  Sera Fitness     Spining

20.45-21.00  Cranberries      Dans Show

      

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Son Güncelleme: 23.08.2021 15:14
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