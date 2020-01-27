LTB’den Elazığ için dayanışma

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) önceki gün deprem felaketi yaşayan Elazığ için yardım kampanyası başlattı. Bugün sabah (27 Ocak Pazartesi) başlatılan yardım kampanyasında bölgeye gönderilmek üzere battaniye, mont, atkı, eldiven, bere türünde kışlık ürünler duyarlı kişi ve kurumlar tarafından teslim edilmeye başlandı.

Yardımlar 29 Ocak Çarşamba gününe kadar alınmaya devam edecek

Filo Denizcilik ve Çağrı Kargo’nun ulaşımını ücretsiz sağlayacağı yardımlar LTB Binası’nda zemin katta bulunan Halkla İlişkiler noktasının yanı sıra, LTB 50.Yıl Fidanlığı, Haspolat ve Hamitköy Şubelerine bırakılabiliyor.

LTB’den yapılan açıklamada Elazığ’da zorlu kış şartları altında zor durumda kalan kişilere bu türde yardım yapmak isteyenlerin 29 Ocak Çarşamba gününe kadar LTB tarafından belirlenen ilgili noktalara teslimde bulunabileceği belirtildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, deprem nedeni ile evinden olanlar ve ihtiyaç içerisinde bulunanlara yardımcı olmak için LTB olarak dayanışma içerisinde kardeşlik ellerini uzattıklarını ifade etti.

Başkan Harmancı sabah saatlerinden itibaren duyarlı kişilerin yardımda bulunmaya başladığını, Çarşamba gününe kadar bölgeye gönderilecek yardım malzemelerini teslim almaya devam edeceklerini belirterek, duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.