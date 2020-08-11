Ltb’ye Ait Veteriner Ali Güçlü Mezbahası’nın İşletme Devri İhalesi İçin Sözleşme İmzalandı

Lefkoşa, 11 Ağustos 20 : Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) ait Veteriner Ali Güçlü Mezbahası’nın işletme devri ihalesi için sözleşme imzalandı.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, imza töreninde yaptığı konuşmada, uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından donanım ve teknolojik olarak ülkenin en modern ve en hijyenik mezbahası için söz konusu ihaleyi imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
LTB Başkanı Harmancı, Veteriner Ali Güçlü Mezbahası’nın kendisinden iki dönem önce görev yapan belediye başkanı döneminde gündeme gelen bir proje olduğunu belirterek, yurttaşların sağlıklı et tüketiminde öncü olması beklenen mezbaha projesinin hayat bulabilmesi için çok zorlu bir süreçten geçildiğini ifade etti.
Başkan Harmancı, sektörün en deneyimli firmalarından KIB-ET’in işletmesini yapacağı mezbahanın, Lefkoşalıların ve tüm ülke halkının en önemli gerekliliklerinden olan doğru kesim yöntemleri ve sağlıklı koşullarda et tüketimine en iyi şekilde cevap vereceğine inandığını belirtti. Başkan Harmancı, bundan böyle LTB sınırları içerisinde satılacak etlerde LTB’nin mührü olacağına da dikkat çekti.
(DOĞ/HA)